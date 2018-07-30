В «Ахмате» заявили, что ЦСКА не обращался в клуб по поводу Швеца

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что ЦСКА не выходил на связь с грозненцами по поводу приобретения полузащитника Антона Швеца.

Сегодня появилась информация, что московский клуб заинтересован в услугах 25-летнего футболиста.

«Переговоры по Швецу не ведем. ЦСКА на нас по поводу него не выходил», – сказал Айдамиров.

В прошлом сезоне Швец принял участие в 26 матчах «Ахмата», записав в свой актив три гола и одну результативную передачу. Его нынешний контракт с грозненским клубом рассчитан до 2021 года.