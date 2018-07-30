ЦСКА хочет купить полузащитника «Ахмата» Швеца

ЦСКА заинтересован в приобретения полузащитника «Ахмата» Антона Швеца.

Нынешним летом московский клуб покинул ряд футболистов центра поля: Александр Головин, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум и Георгий Миланов. В связи с этим ЦСКА ищет возможности укрепления данной позиции.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Спартака» и «Зенита». Тем не менее эти клубы не захотели платить требуемые 7-8 миллионов евро. ЦСКА готов предложить грозненцам в районе 4-5 миллионов.

В минувшем розыгрыше РПЛ Швец провел 25 матчей, забив три гола.