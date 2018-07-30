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ЦСКА хочет купить полузащитника «Ахмата» Швеца

30 июля 2018, 15:12
13

ЦСКА заинтересован в приобретения полузащитника «Ахмата» Антона Швеца.

Нынешним летом московский клуб покинул ряд футболистов центра поля: Александр Головин, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум и Георгий Миланов. В связи с этим ЦСКА ищет возможности укрепления данной позиции.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Спартака» и «Зенита». Тем не менее эти клубы не захотели платить требуемые 7-8 миллионов евро. ЦСКА готов предложить грозненцам в районе 4-5 миллионов.

В минувшем розыгрыше РПЛ Швец провел 25 матчей, забив три гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Швец Антон
Комментарии (13)
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Dgad
1532953168
Ну не знаю, не нужен нам он, лучше своего молодого натаскать..
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alexis02lion
1532953636
В том сезоне хорошо играл. Быстрый, хорошо подаёт стандарты вроде, но и ЦСКА его за дешёво не купить, в Грозном нынче политика сменилась, и свободными агентами игроки реже уходят, а за своих воспитанников цену снижать не будут. Кстати что-то среднее между Головиным и Натхо по манере игры, и явно сильнее Миланова, как минимум стабильнее.
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BRO_football
1532954260
А где логика в этой новости? Получается, что Ахмат за 7-8 миллионов евро не захотел продавать Швеца в Спартак или Зенит , а за 4-5 миллиона евро клуб готов его отпустить в ЦСКА? Вы что, грознецев совсем за идиотов держите?
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hevbn 28
1532954320
Безусловно из всех перечисленных команд центральный полузащитник нужен больше всего именно ЦСКА , иначе это как то странно, когда во второй команде чемпионата в центре поля играет 20 летний Бистрович и 19 летний новичок команды Бийол и Ефремов который по сути не является игроком центральной зоны. Нужен конечно более опытный игрок, Швец по моему более менее подходит под это описание , да и чисто с игровой точки зрения он достаточно сильный игрок (Кристиан ,Яка и Дмитрий тоже сильные игроки , но ещё совсем не опытные).
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fatum08
1532955563
Как футболист он не плохой , при нынешнем положении армейцев точно в обойме не помешает .
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Borz1
1532959277
хороший игрок
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пряник929
1532959568
еще один нужен,...... жнец....
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Рубик Докоян
1532969363
Для ЦСКА подошёл бы и при прежнем составе, а сейчас тем более. За него можно и 7-8 лямов заплатить, У ЦСКА сейчас острый дефицит качественных игроков, а сезон будет очень трудным.
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zigbert
1532977534
При таких потерях ,ЦСКА нужно укреплять среднюю линию.
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giluxa1963
1532981994
чечены что думают раз ЦСКА на 40 продал то с них беспредельно поиметь можно
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