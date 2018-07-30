Алисон претендует в «Ливерпуле» на футболку с первым номером

Новичок «Ливерпуля» голкипер Алисон претендует на первый номер, который сейчас носит на спине Лорис Кариус.

Ранее главный тренер команды Юрген Клопп подтвердил, что в стартующем сезоне бразилец будет считаться основным голкипером. Теперь Алисон может отобрать не только место на поле у своего конкурента, но и футболку с первым номером.

Дебют Алисона за «Ливерпуль» состоится 4 августа, когда состоится матч с «Наполи». Вратарь перешел этим летом из «Ромы» за 62,5 миллиона евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории футбола.