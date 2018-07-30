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  • Британский парламент планирует проведение независимого расследования по получению Катаром ЧМ-2022

Британский парламент планирует проведение независимого расследования по получению Катаром ЧМ-2022

30 июля 2018, 10:51
6

В британском парламенте готовы инициировать независимое расследование по вопросу получения права проведения чемпионата мира-2022 Катаром. Ранее в британской прессе появилась информация о том, что Катар выиграл это права используя черный пиар, привлекая к работе бывших агентов ЦРУ.

«В данной ситуации необходимо провести независимое расследование. ФИФА стоит заявить о том, что это произойдет.

Если Катар нарушил правила выбора страны-хозяйки чемпионата мира, на страну следует наложить строгие санкции», – заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз в интервью BBC.

Катар получил право принять чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя в этом споре Австралию, Корею, США и Японию. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: BBC
Чемпионат мира Катар
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1532937660
Блин, всё никак не успокоятся, что они пролетели мимо ЧМ. То к нам цеплялись и всё к бойкоту призывали, теперь к Катару. Пусть США, Канаде и Мексике выскажут сомнения по поводу получения ими проведения ЧМ 2026г.
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mihail200606
1532937679
А эти никак не угомонятся.. Знаем мы их "независимость".. Теперь катар будет обвиняться в отравлении кого ниб в Англии, вмешательства в выборы, допинг будут искать.. Там спортсменов то в катаре толком и нет,но допинг найдут..
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sined1951
1532941065
Да кто их будет спрашивать? Попиз...т и больше ничего.
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Cules2013
1532943641
Ясное дело, что просто так ЧМ в Катаре, ещё и зимой, никто бы не выбрал. Но мнение британского парламента всем до лампочки, тут полномочия у ФИФА. А главное, я уверен, что по организации всё пройдёт на высшем уровне. Шейхи не поскупятся дабы выставить себя перед всем миром как можно в более выгодном свете. Какие претензии? Что взятка англичан оказалась меньше, чем у шейхов? Не последнюю роль сыграло и то, что официальным пиарщиком Катара был Зидан, а в качестве страны-хозяйки предпочитают выбирать новые страны, дабы соответствовать заявленной политике расширения футбольной географии. ЮАР, Бразилия, Россия - тренд понятен. Никакие Франции, Англии тут не выигрывали.
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nemolod
1532960177
Видно большинству парламентариев в мире нечего больше делать: британские расследуют ЧМ ,американские - вмешательство России в ихние выборы,хотя по большому счету нам это по барабану,а про наших и говорить нечего-законов напринимали кучу,а большинство их не выполняется!
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Отчаянный Пердун
1533358860
Всё никак не успокоются​! Когда же им яйца примут?
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