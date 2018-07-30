Британский парламент планирует проведение независимого расследования по получению Катаром ЧМ-2022

В британском парламенте готовы инициировать независимое расследование по вопросу получения права проведения чемпионата мира-2022 Катаром. Ранее в британской прессе появилась информация о том, что Катар выиграл это права используя черный пиар, привлекая к работе бывших агентов ЦРУ.

«В данной ситуации необходимо провести независимое расследование. ФИФА стоит заявить о том, что это произойдет.

Если Катар нарушил правила выбора страны-хозяйки чемпионата мира, на страну следует наложить строгие санкции», – заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз в интервью BBC.

Катар получил право принять чемпионат мира 2 декабря 2010 года, обойдя в этом споре Австралию, Корею, США и Японию. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.