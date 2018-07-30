Бенитес: «Финансы не входят в зону моей ответственности, но у нас достаточно денег»

Руководство «Ньюкасла» дало согласие на продажу форварда команды Александара Митровича в «Фулхэм», за который он выступал с зимы на правах аренды.

Клуб уже нашел ему замену. «Ньюкасл» выкупит у «Майнца» форварда сборной Японии Йосинори Муто, который сейчас занят получением разрешения на работу в Англии.

«Этот трансфер означает, что мы сможем подписать другого нападающего и стать только сильнее. Приглашая Муто, рассчитываем, что нам удастся усилить атаку.

Финансы не входят в зону моей ответственности, но у нас достаточно денег. Можете сами посчитать», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.