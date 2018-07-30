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  • Бенитес: «Финансы не входят в зону моей ответственности, но у нас достаточно денег»

Бенитес: «Финансы не входят в зону моей ответственности, но у нас достаточно денег»

30 июля 2018, 07:33
3

Руководство «Ньюкасла» дало согласие на продажу форварда команды Александара Митровича в «Фулхэм», за который он выступал с зимы на правах аренды.

Клуб уже нашел ему замену. «Ньюкасл» выкупит у «Майнца» форварда сборной Японии Йосинори Муто, который сейчас занят получением разрешения на работу в Англии.

«Этот трансфер означает, что мы сможем подписать другого нападающего и стать только сильнее. Приглашая Муто, рассчитываем, что нам удастся усилить атаку.

Финансы не входят в зону моей ответственности, но у нас достаточно денег. Можете сами посчитать», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Трансферы Ньюкасл Фулхэм Майнц Митрович Александар Муто Йосинори Бенитес Рафаэль
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1532927806
Клубам АПЛ на финансовые проблемы сетовать не приходится. В деньгах как в шелках...
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Chaborz.1990
1532928008
Муто? Конечно усилит.
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Михаил Шевченко
1532930665
в АПЛ не может быть очень бедных клубов,лига устроена так что скромный Хаддерсфилд даст фору крепким середнякам условной Серии А.....
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