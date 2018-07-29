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  • Тренер «Краснодара» Фоменко: «Приехали в Казань побеждать, а в итоге проиграли «Рубину» всю борьбу»

Тренер «Краснодара» Фоменко: «Приехали в Казань побеждать, а в итоге проиграли «Рубину» всю борьбу»

29 июля 2018, 23:16
2

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко подвел итог матчу первого тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Специалист отметил плохое начало со стороны южан.

«Плохо начали игру. Первые 25 минут только втягивались, пропустили быстрый гол. Проиграли всю борьбу «Рубину», все единоборства и весь центр поля. Потом вроде выравняли игру, забили гол.

Затем была ошибка, недоразумение – и 1:2. Настрой на игру был великолепным. Приехали выигрывать, а что произошло — будем разбираться», – сказал Фоменко.

Следующий соперник «Краснодара» – «Урал».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Фоменко Олег
Комментарии (2)
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bolela_16
1532929030
Что бы выигрывать нужно что то придумать, а Бердыев учел вашу тактику и обул вас по всем параметрам....
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Argon
1532938164
Про этот матч забыли. Сделали выводы, пора выигрывать остальные матчи.
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