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  • Депутат Госдумы – о словах Гамовой: «Если футболистам присваивать звания только за победу, то они их никогда не получат»

Депутат Госдумы – о словах Гамовой: «Если футболистам присваивать звания только за победу, то они их никогда не получат»

29 июля 2018, 06:37
29

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая выразила недовольство по поводу присуждения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Она сказала то, что считает нужным. Я считаю, что президент сделал все правильно. Ребята своей игрой заслужили то, чтобы их наградили. Минспорт предложил, а президент подписал присвоение высоких званий. Если мы футболистам будем присваивать звания только за победу, как говорит Гамова, то футболисты никогда никаких званий не получат, потому что мы прекрасно понимаем, что стать чемпионом мира и чемпионом Европы для российского футбола — задача крайне тяжелая и невыполнимая.

А в волейболе мы не раз выигрывали чемпионат и олимпийскими чемпионами становились. И в баскетболе достигали высот, и в хоккее — каждый год проходит чемпионат и мы выигрываем его четыре из пяти.

Это действительно достижение. Если в волейболе достижением является только победа, то в футболе, к счастью или к сожалению, выход в четвертьфинал — уже достижение», — приводит слова Лебедева «РЕН ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Лебедев Игорь
Комментарии (29)
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МВС
1532837077
Если депутатам платить только за ту работу,которую они ДОЛЖНЫ выполнять,а не как сегодня,то они тоже ее никогда не получат.
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Axe111
1532839044
Какой своей игрой??? Бей беги!!! Цирк.Всё правильно она сказала
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vodomut
1532840010
скоро за выход из группы будут героя России давать
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+50/-50
1532840460
Гамова права. А депутат нет.
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Kollljan
1532840694
Четвертьфинал не повод присваивать ЗМС, тут Гамова права. Но на волне раскрученной истерии в нашем футболе; для повышения популярности этого вида спорта в народе; для повышения заполняемости трибун; в конечном итоге - увеличение выручки для владельцев клубов, то тут понятен этот жест с награждением. НО, непонятно Смолов тут с какого боку? Ему ЗМС за что?
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mihail200606
1532842435
Гамова права. А из слов Лебедева следует,что именно футболистов нужно наградить только потому что просто надо же их когда то наградить... Они че то вроде как значимое сдела
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Сильвербой
1532846972
Некоторые всю жизнь бегают, прагают, плавают, стреляют и т.д. получая на свой вид спорта "копейки" и такуюже зарплату и им никогда не видеть ЗМС, потому что их вид спорта "не тот"!!! А тут не удивительно, как и везде в нашей стране, миллионерам - все, остальным - от х..я уши!!! Гандболистки выиграли ОИ, тоже никогда такого не было и это казалось невыполнимой фантастикой, а тем не менее они их выиграли! Сомневаюсь что им бы дали ЗМС за 1/4!!!!
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OfaZavr
1532851833
то есть получается дают из-за того что мы большего не сможем достичь, а не как другим за полноценные победы в своих видах спорта. Гамова права.
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Федорыч-НН
1532855149
Нет побед, нет и званий. Как нас учил марксизм-ленинизм: "От каждого по способностям, каждому по труду", "Кто не работает, тот не ест". А если серьезно, есть игроки которые своей игрой и верностью футболу (Акинфеев, Игнашевич, Жирков), собственно игрой на чемпионате (Черышев, Головин, Зобнин, Дзюба, Фернандес) безусловно заслужили это звание. А остальные??? Кто заполнял вакансии в составе, кто провел на поле несколько минут, а кто и вообще не выходил
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Iupiterssoleg
1532856740
Зачем этой недоумки Гомовой отвечать,дура ведь.
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