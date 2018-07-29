Депутат Госдумы – о словах Гамовой: «Если футболистам присваивать звания только за победу, то они их никогда не получат»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова волейболистки Екатерины Гамовой, которая выразила недовольство по поводу присуждения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018.

«Она сказала то, что считает нужным. Я считаю, что президент сделал все правильно. Ребята своей игрой заслужили то, чтобы их наградили. Минспорт предложил, а президент подписал присвоение высоких званий. Если мы футболистам будем присваивать звания только за победу, как говорит Гамова, то футболисты никогда никаких званий не получат, потому что мы прекрасно понимаем, что стать чемпионом мира и чемпионом Европы для российского футбола — задача крайне тяжелая и невыполнимая.

А в волейболе мы не раз выигрывали чемпионат и олимпийскими чемпионами становились. И в баскетболе достигали высот, и в хоккее — каждый год проходит чемпионат и мы выигрываем его четыре из пяти.

Это действительно достижение. Если в волейболе достижением является только победа, то в футболе, к счастью или к сожалению, выход в четвертьфинал — уже достижение», — приводит слова Лебедева «РЕН ТВ».