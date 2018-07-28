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Тренер «Оренбурга»: «Пропустили нелепый гол от «Спартака»

28 июля 2018, 22:23
9

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Пропустили нелепый гол. В такой ситуации нужно было сыграть проще, выбить кулаком мяч за линию штрафной и спокойно занять позиции в обороне.

В целом по игре – оборонялись, терпели, ждали свои шансы. Были острые моменты, один из которых в конце матча могли реализовать, когда Афонин с 11-метровой отметки умудрился попасть в соперника. Знали, что будет делать «Спартак», были к этому готовы.

Дальние удары с тех позиций, откуда они наносились, можно забивать, но редко. В остальном в оборонительном плане выглядели прилично», – сказал Федотов.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (9)
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shurik45
1532806145
Надо было Довбню ставить , ваша ошибка товарищ тренер.
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MaxRnD
1532806357
Чем дольше Довбня будет сидеть на лавке, тем их будет больше...
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Владислав Vlad
1532810796
Ну, это всегда так бывает - нелепый гол, нужно было выбить и т.п. Если бы Зе обработал мяч, то мог бы забить, мог бы забить и с углового, не среагируй вратарь. Да и Промес мог бы забить попади чуточку левее.=) 3 очка взяли, начало положено.
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BAIv
1532811343
воротчик ошибся.
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Вомбат
1532815520
Ну мы тоже как бы смотрели эту игру, так что не надо сказки рассказывать. У вас был ОДИН острый момент, когда Афонин пробивал. Но не с 11-метровой отметки, а метров с 15. И даже этот момент вы никак не могли реализовать, потому что сразу двое красно-белых блокировали этот удар.
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Мары
1532836853
С одной стороны Федотов прав.Ошибка вратаря, прекрасная игра Жиго, не выключившегося из игры.С другой стороны вспоминать момент Афонина (единственный на весь матч), к слову заблокированный игроками Спартака и закрыть глаза на сейвы воротчика, спасшего Оренбург от разгрома после ударов того же Зе и Промеса, как то глупо.
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OfaZavr
1532850291
прежде всего это ваш вратарь сыграл нелепо и допустил ошибку, а гол нормальный. и главное победный)
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