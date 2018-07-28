Тренер «Оренбурга»: «Пропустили нелепый гол от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Пропустили нелепый гол. В такой ситуации нужно было сыграть проще, выбить кулаком мяч за линию штрафной и спокойно занять позиции в обороне.

В целом по игре – оборонялись, терпели, ждали свои шансы. Были острые моменты, один из которых в конце матча могли реализовать, когда Афонин с 11-метровой отметки умудрился попасть в соперника. Знали, что будет делать «Спартак», были к этому готовы.

Дальние удары с тех позиций, откуда они наносились, можно забивать, но редко. В остальном в оборонительном плане выглядели прилично», – сказал Федотов.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош