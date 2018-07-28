Карпин: «На ЧМ-2018 сборная России выступила не феерично. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что ожидал выхода сборной России из группы на домашнем чемпионате мира. Специалист заявил, что национальная команда показала хороший результат и произвела на него самое благоприятное впечатление.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Посмотрел те матчи, которые смог. У нас были тренировки, специально под какой-то матч турнира их не подстраивали. Понятно, что болели и следили более пристально за сборными России и Исландии, чем за какими-то другими командами.

Ожидал ли, что сборная России выйдет из группы? Да. То, что она обыграла Испанию… В серии пенальти может произойти всe, что угодно. Отбились за 120 минут – ну, окей. Наверное, нельзя сказать, что выступление сборной России было каким-то фееричным. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет.

Общее впечатление от выступления сборной России? Оно только самое благоприятное», – сказал Карпин.