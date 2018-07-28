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  • Карпин: «На ЧМ-2018 сборная России выступила не феерично. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет»

Карпин: «На ЧМ-2018 сборная России выступила не феерично. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет»

28 июля 2018, 15:58
11

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что ожидал выхода сборной России из группы на домашнем чемпионате мира. Специалист заявил, что национальная команда показала хороший результат и произвела на него самое благоприятное впечатление.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Посмотрел те матчи, которые смог. У нас были тренировки, специально под какой-то матч турнира их не подстраивали. Понятно, что болели и следили более пристально за сборными России и Исландии, чем за какими-то другими командами.

Ожидал ли, что сборная России выйдет из группы? Да. То, что она обыграла Испанию… В серии пенальти может произойти всe, что угодно. Отбились за 120 минут – ну, окей. Наверное, нельзя сказать, что выступление сборной России было каким-то фееричным. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет.

Общее впечатление от выступления сборной России? Оно только самое благоприятное», – сказал Карпин.

Источник: ФК «Ростов»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (11)
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тщмек 19
1532784632
За последние 52 года ( для говнометов)
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Миша13
1532787138
Всё правильно..выступила лучше чем раньше...и всё.. Не герои..просто футболисты..
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amazonaws
1532789724
России выступила феерично и ТРИУМФАЛЬНО! Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время. На чемпионате Мира - выход в 8-ку сильнейших - это достижение. Маленький, но успех. Россия подарила всему миру незабываемый праздник футбола. Он уже вошел в историю футбола, как один из самых ярких, интересных и результативных турниров ФИФА. Чемпионат Мира навсегда запомнится своей уникальной атмосферой гостеприимства и радушия, доброжелательности и единства, российской вежливости и внимания, примерами отзывчивости и взаимопомощи. Россия задала высочайшие стандарты организации и проведения мирового чемпионата по футболу 2018! Мы ГОРДИМСЯ Россией и этому ГРАНДИОЗНОМУ успеху!
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KOLBIS
1532789889
Зато Валера очень много-го добился на ЧМ,фееричный лять...
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пряник929
1532793733
Фееричный наш, Дзюба доказал тебе, кто есть кто....
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Владислав Vlad
1532813632
Соглашусь с Карпиным. Результат был лучше, чем...... Если бы сборная не вышла из самой слабой группы - это бы был позор. Вышли - нормально, так и должно было быть. Вымучили матч с Испанией - молодцы, отстояли. Ну и не без везения. Сыграли самый яркий матч с Хорватами - молодцы, показали, что можете играть и с сильными сборными. Не повезло. И никакого космоса. Всё, как и должно было быть. Из штанов никто не вылез. Победили лишь самых слабых.
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