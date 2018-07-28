Буффон назвал лучшего голкипера чемпионата мира-2018

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, кто, по его мнению, заслужил приз лучшему вратарю чемпионата мира-2018.

По итогам турнира данную награду получил голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, ставший со своей командой бронзовым призером.

«Меня раздражает, что Уго Льорис не получил приз лучшему вратарю ЧМ-2018. Потому что, хоть он и совершил ошибку в моменте со вторым голом сборной Хорватии в финале, он сделал несколько сэйвов, которые все были решающими. И когда команда выигрывает чемпионат мира с голкипером, который делает четыре или пять сэйвов в решающие моменты, этот вратарь должен получить данную награду.

Думаю, Куртуа тоже провел очень хороший чемпионат мира, но победителем стала Франция. Значит, приз должен был получить Льорис. Правильнее было бы присудить приз Куртуа, если бы турнир выиграла Бельгия», – сказал Буффон.