«Челси» намерен приобрести Пикфорда на замену Куртуа. Альтернатива – Шмейхель и Батлэнд

«Челси» занимается поиском голкипера на замену Тибо Куртуа.

Лондонцы намерены приобрести у «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Альтернативные варианты – Каспер Шмейхель («Лестер») и Джек Батлэнд («Сток Сити»).

В свою очередь, «Эвертон» постарается удержать 24-летнего вратаря, купленного всего год назад у «Сандерленда» за рекордные 30 миллионов фунтов стерлингов.

Пикфорд был основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира-2018.

Ранее сообщалось, что Куртуа согласовал условия личного контракта с «Реалом».