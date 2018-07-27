«Челси» намерен приобрести Пикфорда на замену Куртуа. Альтернатива – Шмейхель и Батлэнд

«Челси» занимается поиском голкипера на замену Тибо Куртуа.
Лондонцы намерены приобрести у «Эвертона» Джордана Пикфорда.
Альтернативные варианты – Каспер Шмейхель («Лестер») и Джек Батлэнд («Сток Сити»).
В свою очередь, «Эвертон» постарается удержать 24-летнего вратаря, купленного всего год назад у «Сандерленда» за рекордные 30 миллионов фунтов стерлингов.
Пикфорд был основным голкипером сборной Англии на чемпионате мира-2018.
Ранее сообщалось, что Куртуа согласовал условия личного контракта с «Реалом».
Источник: Skysports