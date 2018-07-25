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    Марио Фернандес: «Все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют»

    Защитник ЦСКА и сборной РоссииМарио Фернандес поделился эмоциями от прошедшего чемпионата мира-2018. Футболист отметил, что был рад играть за российскую команду.

    «Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

    Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны», – сказал Фернандес.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.07.2018 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 12:02

      Что и говорить :"Играл с хорошим настроем".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 18:49

      и во многом именно ты Марио создатель этих прекрасных переполняющих эмоций! молодец!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 25 июля 2018, 14:51

      Я крайне негативно отношусь к натурализации. Но тут про Марио ничего плохого сказать не могу. Физуха просто на высочайшем уровне, и мастерство есть. Жаль что не русский

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 июля 2018, 14:36

      свой в доску!!! играл вообще сказочно! поразила самоотдача и вдохновение

      7
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 июля 2018, 13:04

      Спасибо, Марио, ты был молодцом!!! Особенно 2:2 в доп. время, это была фантастика!!!

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