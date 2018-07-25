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  • Марио Фернандес: «Все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют»

Марио Фернандес: «Все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют»

25 июля 2018, 13:00
5

Защитник ЦСКА и сборной РоссииМарио Фернандес поделился эмоциями от прошедшего чемпионата мира-2018. Футболист отметил, что был рад играть за российскую команду.

«Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны», – сказал Фернандес.

Источник: ПФК ЦСКА
Чемпионат мира Россия ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (5)
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Yev
1532513070
Спасибо, Марио, ты был молодцом!!! Особенно 2:2 в доп. время, это была фантастика!!!
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Project Бабангида
1532518590
свой в доску!!! играл вообще сказочно! поразила самоотдача и вдохновение
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GoldPlayFIFARus9
1532519476
Я крайне негативно отношусь к натурализации. Но тут про Марио ничего плохого сказать не могу. Физуха просто на высочайшем уровне, и мастерство есть. Жаль что не русский
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OfaZavr
1532533765
и во многом именно ты Марио создатель этих прекрасных переполняющих эмоций! молодец!
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zigbert
1532595734
Что и говорить :"Играл с хорошим настроем".
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