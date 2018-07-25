Марио Фернандес: «Все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют»

Защитник ЦСКА и сборной России ​Марио Фернандес поделился эмоциями от прошедшего чемпионата мира-2018. Футболист отметил, что был рад играть за российскую команду.

«Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны», – сказал Фернандес.