«Ювентус» предложил «Милану» обменять Бонуччи на Кальдару

«Ювентус» начал переговоры с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.

Накануне стало известно, что футболист встретился с туринцами. Он узнавал о возможности возвращения в «Юве» этим летом.

Чемпион страны предлагает миланцам защитника Маттиа Кальдару. Сейчас идет обсуждение трансферной стоимости игроков и суммы компенсации.

Кальдара стал игроком «Ювентуса» в январе этого года. До конца сезона он продолжил выступление в составе «Аталанты», но уже на правах аренды.