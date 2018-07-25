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    «Ювентус» предложил «Милану» обменять Бонуччи на Кальдару

    «Ювентус» начал переговоры с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.

    Накануне стало известно, что футболист встретился с туринцами. Он узнавал о возможности возвращения в «Юве» этим летом.

    Чемпион страны предлагает миланцам защитника Маттиа Кальдару. Сейчас идет обсуждение трансферной стоимости игроков и суммы компенсации.

    Кальдара стал игроком «Ювентуса» в январе этого года. До конца сезона он продолжил выступление в составе «Аталанты», но уже на правах аренды.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.07.2018 10:43
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