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    Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус».

    Футболиста не устраивает развитие ситуации в миланском клубе, по этой причине он еще в январе поручил своему агенту узнать о возможности вернуться в бывший клуб. Для этого он пошел на то, чтобы уладить конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Именно из-за разногласий с тренером защитник покинул «Юве».

    «Милан» ведет переговоры о покупке форварда Гонсало Игуаина. Бонуччи может стать частью сделки в этом трансфере.

    31-летний итальянец в прошлом сезоне провел 51 матч за «Милан» во всех турнирах, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. В составе «Ювентуса» он шесть раз выиграл чемпионат Италии.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    24.07.2018 07:06
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июля 2018, 09:39

      Юве задумал что-то грандиозное, теперь футбольная интрига будет блуждать между Пиренеями и Апеннинами и редко заглядывать в Лондон и Париж.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июля 2018, 12:04

      Аллегри вряд ли согласится. Да и Ругани надо продать еще для этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 24 июля 2018, 12:03

      Не к кому ему возвращаться.мосты сожжены.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 11:00

      зато болельщикам очень не по вкусу придется подобное как одним так и другим, может очень непросто ему быть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 24 июля 2018, 10:29

      Из-за него, его поведения в раздевалке, слили Реалу в финале...хочешь вернуться? К Аллегри навряд ли...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > ВикторВВ 24 июля 2018, 16:38

      Но также из за Алвеша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 июля 2018, 09:41

      Решил стать"любимцем" болельщиков сразу двух великих итальянских клубов? Тогда ещё Интер можно попробовать кинуть и вообще на улицу не выходить, дабы не пришибли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Viper for CSKA 24 июля 2018, 16:39

      Так он воспитаник Интера и играл в нем 2007 году

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Dart Veider 25 июля 2018, 10:34

      Ну, тогдашний его уход сложно назвать предательством. Игра за Бари дала значительно больше, чем он мог бы получить в Интере при том уровне конкуренции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 08:11

      LOL. Вот и сиди в своём Милане, легенда футбола, блин)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 июля 2018, 08:04

      хотеть, как говорится не вредно. зачем же было уходить, стараясь кому-то что-то доказать? а как .опа между дверью осталась так сразу возьмите обратно? ну уж нет, милок, сиди где сидишь

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 24 июля 2018, 07:44

      Тот случай, когда лучше было преодолеть разногласия с тренером, чем ввязываться в авантюрный переход... Теперь придётся всем кланяться...

      5
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