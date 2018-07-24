Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи хочет вернуться в «Ювентус».

Футболиста не устраивает развитие ситуации в миланском клубе, по этой причине он еще в январе поручил своему агенту узнать о возможности вернуться в бывший клуб. Для этого он пошел на то, чтобы уладить конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Именно из-за разногласий с тренером защитник покинул «Юве».

«Милан» ведет переговоры о покупке форварда Гонсало Игуаина. Бонуччи может стать частью сделки в этом трансфере.

31-летний итальянец в прошлом сезоне провел 51 матч за «Милан» во всех турнирах, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. В составе «Ювентуса» он шесть раз выиграл чемпионат Италии.