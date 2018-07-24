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    Мончи: «Вышли из переговоров по Малкому, когда они превратились в аукцион»

    Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал переход нападающего «Бордо» Малкома в «Барселону».

    Ранее римский клуб договорился с французами о трансфере форварда, но в итоге сделка сорвалась и игрок перешел в «Барселону».

    «Мне очень жаль, что так произошло. Считаю, что мы полностью договорились с «Бордо» и вскоре даже увеличили предложение. Наш президент предложил наилучшие условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы из них вышли», – сказал Мончи.

    За трансфер Малкома «Барселона» заплатила 41 миллион евро. Футболист подписал пятилетний контракт.

    «Рома» договорилась с игроком. Через день его перехватила «Барса»

    Источник: ФК «Рома»

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    24.07.2018 23:12
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