Мончи: «Вышли из переговоров по Малкому, когда они превратились в аукцион»

Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал переход нападающего «Бордо» Малкома в «Барселону».

Ранее римский клуб договорился с французами о трансфере форварда, но в итоге сделка сорвалась и игрок перешел в «Барселону».

«Мне очень жаль, что так произошло. Считаю, что мы полностью договорились с «Бордо» и вскоре даже увеличили предложение. Наш президент предложил наилучшие условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы из них вышли», – сказал Мончи.

За трансфер Малкома «Барселона» заплатила 41 миллион евро. Футболист подписал пятилетний контракт.

«Рома» договорилась с игроком. Через день его перехватила «Барса»