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  • Геркус: «Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене». Надеюсь, сделает это еще»

Геркус: «Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене». Надеюсь, сделает это еще»

24 июля 2018, 22:41
10

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус вспомнил, что новичок команды Гжегож Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене», домашнем стадионе «Спартака». Функционер надеется: поляк забьет красно-белым еще.

«На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на «Открытие Арене»)», – написал Геркус.

«Локомотив» стартует в сезоне 27 июля.

«Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Крыховяк Гжегож
Комментарии (10)
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Денisк@
1532463028
Мечтать не вредно.
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Чуп
1532463678
причем тут открытие арена?почему каждый пытается задеть наш Спартак?выиграли вы чемпионство в этом сезоне случайно,так радуйтесь...
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Мары
1532465084
Ну всем известно, чьё Геркус отродие. Не как не может отвыкнуть от одного города, одной команды.
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Владислав Vlad
1532467553
Краковяк-то забивал и все мы помним, где оказалась Польша. Видимо Геркус хочет того же.)))
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Blossiya
1532471439
Снаряд дважды в одну воронку не попадает)))
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апоголлл
1532496334
изрекание быдла,одна мечта забить на открытие арена,моразм.
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vashinin
1532502888
О, какие комплексы Геркуса повылазили))
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OfaZavr
1532504486
вот лишь бы как-нибудь но коснуться Спартака, как игроки и тренеры других клубов так же частенько пытаются задеть даже там где можно было обойтись без этого. не бойтесь мы вас сильно громить не будем))
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Боцман59rus
1532505877
радует что хоть Палыч адекватный...
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Diesel133
1532534501
угараю с комментов, ребята, у вас мания величия))
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