Геркус: «Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене». Надеюсь, сделает это еще»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус вспомнил, что новичок команды Гжегож Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене», домашнем стадионе «Спартака». Функционер надеется: поляк забьет красно-белым еще.

«На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на «Открытие Арене»)», – написал Геркус.

«Локомотив» стартует в сезоне 27 июля.

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