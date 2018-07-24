Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене». Надеюсь, сделает это еще»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус вспомнил, что новичок команды Гжегож Крыховяк уже забивал на «Открытие Арене», домашнем стадионе «Спартака». Функционер надеется: поляк забьет красно-белым еще.

    «На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на «Открытие Арене»)», – написал Геркус.

    «Локомотив» стартует в сезоне 27 июля.

    «Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июля 2018, 19:01

      угараю с комментов, ребята, у вас мания величия))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 июля 2018, 11:04

      радует что хоть Палыч адекватный...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 10:41

      вот лишь бы как-нибудь но коснуться Спартака, как игроки и тренеры других клубов так же частенько пытаются задеть даже там где можно было обойтись без этого. не бойтесь мы вас сильно громить не будем))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 25 июля 2018, 10:14

      О, какие комплексы Геркуса повылазили))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 июля 2018, 08:25

      изрекание быдла,одна мечта забить на открытие арена,моразм.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 25 июля 2018, 01:30

      Снаряд дважды в одну воронку не попадает)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 июля 2018, 00:25

      Краковяк-то забивал и все мы помним, где оказалась Польша.
      Видимо Геркус хочет того же.)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 23:44

      Ну всем известно, чьё Геркус отродие.
      Не как не может отвыкнуть от одного города, одной команды.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Чуп 24 июля 2018, 23:21

      причем тут открытие арена?почему каждый пытается задеть наш Спартак?выиграли вы чемпионство в этом сезоне случайно,так радуйтесь...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Денisк@ 24 июля 2018, 23:10

      Мечтать не вредно.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11