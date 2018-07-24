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    Роналду, Месси, Модрич и Варан – в списке претендентов на звание лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА

    ФИФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года.

    В него вошли нападающий Криштиану Роналду («Реал»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), форвард Антуан Гризманн («Атлетико»), полузащитник Эден Азар («Челси»), нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), форвард Лионель Месси («Барселона»), хавбек Лука Модрич («Реал»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль») и защитник Рафаэль Варан («Реал»).

    ФИФА проводит ежегодную церемонию вручения приза лучшему игроку в начале января.

    Источник: ФИФА

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    24.07.2018 17:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -130

      калач 26 июля 2018, 19:49

      интересно что Роналдо делает в списке.. за первые пол года с 0 голов и 0 асистов наверное...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > калач 26 июля 2018, 21:31

      и так не первый год!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 июля 2018, 10:33

      Защитника вернули !

      0
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      Рейтинг: +18

      Fotball 24 июля 2018, 23:13

      Все прекрасно знают и понимают, что ЗМ у Роналду. Без вопросов.
      Реальные претенденты
      1 Роналду
      2 Месси
      3 Гризман

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Fotball 26 июля 2018, 21:31

      а должен быть у гризманна !

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 июля 2018, 22:35

      Гарри Кейн

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 21:15

      В этом году борьба за "лучшего игрока года"будет как никогда непредсказуемой.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 июля 2018, 20:19

      Месси!

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      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 июля 2018, 19:46

      А где Дзюба!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 24 июля 2018, 19:33

      Модричу, думаю никто не будет против, заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 24 июля 2018, 18:39

      Модрич из них самый крутой по-моему...и человек хороший))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 июля 2018, 18:23

      если роналду отдадут золотой мяч то это будет позором для фифа и всего футбола ! мяч должен быть отдан гризманну ! или модричу !

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > dinar7777dinar 24 июля 2018, 19:22

      если Гризманну дадут , это не позор для фифа? Модрич заслуживает 100% из французов только Варан заслуживает , если Гризманна в счет брать то Мбаппе получше его был

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Derzkiy1 24 июля 2018, 19:51

      гризманн взял ле ! не мало забил там не мало забил в ла лиге ! чемпион мира ! модрич тоже заслуживает но он уже получил золотой мяч чемпионата мира ! но если дадут рональду то это позор !

      -1
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