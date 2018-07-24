Роналду, Месси, Модрич и Варан – в списке претендентов на звание лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА

ФИФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года.
В него вошли нападающий Криштиану Роналду («Реал»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), форвард Антуан Гризманн («Атлетико»), полузащитник Эден Азар («Челси»), нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), форвард Лионель Месси («Барселона»), хавбек Лука Модрич («Реал»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль») и защитник Рафаэль Варан («Реал»).
ФИФА проводит ежегодную церемонию вручения приза лучшему игроку в начале января.
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Источник: ФИФА