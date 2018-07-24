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  • Роналду, Месси, Модрич и Варан – в списке претендентов на звание лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА

Роналду, Месси, Модрич и Варан – в списке претендентов на звание лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА

24 июля 2018, 17:18
17

ФИФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года.

В него вошли нападающий Криштиану Роналду («Реал»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), форвард Антуан Гризманн («Атлетико»), полузащитник Эден Азар («Челси»), нападающий Гарри Кейн («Тоттенхэм»), нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), форвард Лионель Месси («Барселона»), хавбек Лука Модрич («Реал»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль») и защитник Рафаэль Варан («Реал»).

ФИФА проводит ежегодную церемонию вручения приза лучшему игроку в начале января.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Весь мир Реал Манчестер Сити Атлетико Челси Тоттенхэм ПСЖ Барселона Ливерпуль Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука Азар Эден Гризманн Антуан Варан Рафаэль Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Салах Мохамед Мбаппе Килиан
Комментарии (17)
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23igkra
1532443350
Слушайте, вы хоть сами смотрите и читаете то, что выкладываете? Ведь и на сайте ФИФА и в прикрепленном видео указана дата 24 сентября 2018, как день оглашения победителей. Откуда вообще информация про январь? В январе другая организация определяет лучшего игрока. Ну нельзя же так. Как-то это непрофессионально и некомпетентно.
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Cules2013
1532443619
Без неожиданностей, вроде бы. Выбрали сильнейших. Неймар переходом в ПСЖ максимально отдалил себя от всех трофеев, кроме местных французских. Играя в Барсе, он был в топ-3 в мире, после Месси и Роналду, а после всего лишь 1 сезона в ПСЖ, он уже в топ-10 не попадает) Ему в ближайшем будущем не светит ни Игрок года ФИФА, ни ЗМ, ни золотая бутса, да и ЛЧ, я думаю, тоже. Ушёл он в Париж ради футбола, чтобы выйти из тени Месси)))) ЛОЛ. Он что правда так думает? Или только притворяется. Непонятно, правда, зачем, т.к. все и так понимают, что всё решают деньги.
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dinar7777dinar
1532445784
если роналду отдадут золотой мяч то это будет позором для фифа и всего футбола ! мяч должен быть отдан гризманну ! или модричу !
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XoVoS
1532450799
А где Дзюба!
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Жёлто-синий
1532452764
Месси!
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zigbert
1532456127
В этом году борьба за "лучшего игрока года"будет как никогда непредсказуемой.
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Par Mezan
1532460919
Гарри Кейн
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Fotball
1532463182
Все прекрасно знают и понимают, что ЗМ у Роналду. Без вопросов. Реальные претенденты 1 Роналду 2 Месси 3 Гризман
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ItalianFootball
1532504000
Защитника вернули !
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калач
1532623748
интересно что Роналдо делает в списке.. за первые пол года с 0 голов и 0 асистов наверное...
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