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  • Фернандо: «Марио Фернандес – мой хороший друг. Но футбол мы с ним почти не обсуждаем»

Фернандо: «Марио Фернандес – мой хороший друг. Но футбол мы с ним почти не обсуждаем»

24 июля 2018, 16:21
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Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, за кого болел на ЧМ-2018, назвал лучшего игрока турнира и заявил, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида поступил неуважительно, прокричав фразу «Слава Украине» после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале.

– За кого кроме бразильцев вы болели на чемпионате мира?

– Болел за Россию. Во-первых, там играли трое спартаковцев. Во-вторых, за нее выступал мой хороший друг Марио Фернандес. Ну и в-третьих, эта команда, обладая ограниченными ресурсами, показала очень хороший футбол.

– С Фернандесом по поводу противостояния «Спартака» и ЦСКА друг друга не подкалываете?

– Нет. Мы с Марио вообще почти не говорим о футболе. Марио этого не любит, к тому же, мы друг друга знаем сто лет – еще со времен «Гремио». Так что подобных шуток нет.

– Почему, на ваш взгляд, сборная Бразилии вылетела так рано – в четвертьфинале?

– Чемпионат вообще получился довольно непредсказуемым. Кто думал, что Бразилия вылетит так рано? Кто думал, что Хорватия дойдет до финала? На первое место вышли интенсивность игры, скорость, агрессия, бойцовские качества. Возможно, этого нашей сборной и не хватило.

– Особенно в исполнении Неймара.

– Ну, что тут скажешь. Знаю, что много шуток сейчас по поводу его падений и катаний по полю. Но его ведь реально постоянно лупят со всех сторон. Не забывайте также, что он совсем недавно восстановился после травмы. Возможно, боязнь рецидива тоже влияет.

– Кто, на ваш взгляд, был лучшим игроком турнира?

– Конечно, Лука Модрич. Он демонстрировал просто сумасшедший футбол. Еще отмечу Эдена Азара. Бельгия вообще смотрелась поинтереснее Хорватии, но благодаря Модричу хорваты добились большего.

– В курсе истории с видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича?

– Да, читал про это. Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение.

– Что нужно сделать Фернандо, чтобы через четыре года в составе сборной Бразилии сыграть на ЧМ в Катаре?

– Много работать. Помогать «Спартаку», завоевывать с ним титулы. Очень хочу, чтобы это у меня получилось.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Фернандес Марио Фернандо
Комментарии (2)
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OfaZavr
1532449037
все корректно и объективно разложил.
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zigbert
1532455427
Все по делу.
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