РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами в зависимости от посещаемости

Директор по стратегии и развитию РПЛ Евгений Савин рассказал об изменении принципа распределения между клубами лиги средств от телетрансляций.

«Процесс изменения не короткий. Мы попробуем вывести на другой уровень организацию матчей вместе с основным вещателем. Введем должность матч-менеджеров в клубах, как в еврокубках. Мы – лига, мы объединяем. Наша задача сделать так, чтобы в любом регионе люди, попадая на стадион, понимали, что это один продукт. У нас не везде новые стадионы, но организацией мы планируем подтянуть уровень.

Мы поворачиваемся в сторону маркетинга и впервые меняем принцип распределения денежных средств. Ранее он распределялся по спортивному принципу и в разных долях. Теперь хотим замотивировать клубы работать с болельщиками. Основным принципом будет посещаемость. Решение уже принято», – сказал Савин.