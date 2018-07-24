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    РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами в зависимости от посещаемости

    Директор по стратегии и развитию РПЛ Евгений Савин рассказал об изменении принципа распределения между клубами лиги средств от телетрансляций.

    «Процесс изменения не короткий. Мы попробуем вывести на другой уровень организацию матчей вместе с основным вещателем. Введем должность матч-менеджеров в клубах, как в еврокубках. Мы – лига, мы объединяем. Наша задача сделать так, чтобы в любом регионе люди, попадая на стадион, понимали, что это один продукт. У нас не везде новые стадионы, но организацией мы планируем подтянуть уровень.

    Мы поворачиваемся в сторону маркетинга и впервые меняем принцип распределения денежных средств. Ранее он распределялся по спортивному принципу и в разных долях. Теперь хотим замотивировать клубы работать с болельщиками. Основным принципом будет посещаемость. Решение уже принято», – сказал Савин.

    Источник: Sport24

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    24.07.2018 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 25 июля 2018, 03:50

      вот это правильно,нехер попалам пилить

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 24 июля 2018, 22:00

      Звучит неплохо и мне нравится коммент dyema: "Не по прямой посещаемости, а по проценту заполняемости стадиона - будет логично, иначе у Зенита ну и пожалуй Спартака конкурентов быть не может......"

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 24 июля 2018, 21:35

      РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами по принципу: это тебе, это мене, это опять мене...

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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 июля 2018, 20:32

      Не по прямой посещаемости, а по проценту заполняемости стадиона - будет логично, иначе у Зенита ну и пожалуй Спартака конкурентов быть не может......

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol > dyema 24 июля 2018, 21:36

      И это правильно. Главное - зрелищность!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 19:04

      вроде и согласиться можно с таким нововведением но многие клубы теперь будут обделены и обижены.

      2
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 24 июля 2018, 16:21

      логично.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 июля 2018, 15:39

      Ну я понимаю, что для команд вроде ЦСКА и «Локомотива», у которых при наличии хороших стадионов низковата посещаемость (не считая решающих матчей за чемпионство и дерби), это большой стимул, но что делать командам, у которых стадион вмещает меньше 15 тысячи человек? Они никогда не смогут собирать по 40-60, как «Зенит».

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      Рейтинг: +844

      lejnin 24 июля 2018, 15:13

      Я считаю, что это правильно: хочешь зарабатывать от телетрансляций, будь добр привлекать болельщиков. Единственно, смотреть надо не на посещаемость, а на рейтинг матчей по ТВ, т.к. не все могут посещать матчи на стадионе (особенно, если стадион с командой РФПЛ за пару сотен километров от места жительства)

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