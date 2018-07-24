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  • РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами в зависимости от посещаемости

РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами в зависимости от посещаемости

24 июля 2018, 14:47
9

Директор по стратегии и развитию РПЛ Евгений Савин рассказал об изменении принципа распределения между клубами лиги средств от телетрансляций.

«Процесс изменения не короткий. Мы попробуем вывести на другой уровень организацию матчей вместе с основным вещателем. Введем должность матч-менеджеров в клубах, как в еврокубках. Мы – лига, мы объединяем. Наша задача сделать так, чтобы в любом регионе люди, попадая на стадион, понимали, что это один продукт. У нас не везде новые стадионы, но организацией мы планируем подтянуть уровень.

Мы поворачиваемся в сторону маркетинга и впервые меняем принцип распределения денежных средств. Ранее он распределялся по спортивному принципу и в разных долях. Теперь хотим замотивировать клубы работать с болельщиками. Основным принципом будет посещаемость. Решение уже принято», – сказал Савин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (9)
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lejnin
1532434422
Я считаю, что это правильно: хочешь зарабатывать от телетрансляций, будь добр привлекать болельщиков. Единственно, смотреть надо не на посещаемость, а на рейтинг матчей по ТВ, т.к. не все могут посещать матчи на стадионе (особенно, если стадион с командой РФПЛ за пару сотен километров от места жительства)
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Freyk
1532435991
Ну я понимаю, что для команд вроде ЦСКА и «Локомотива», у которых при наличии хороших стадионов низковата посещаемость (не считая решающих матчей за чемпионство и дерби), это большой стимул, но что делать командам, у которых стадион вмещает меньше 15 тысячи человек? Они никогда не смогут собирать по 40-60, как «Зенит».
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TihonAlt
1532438479
логично.
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OfaZavr
1532448240
вроде и согласиться можно с таким нововведением но многие клубы теперь будут обделены и обижены.
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dyema
1532453528
Не по прямой посещаемости, а по проценту заполняемости стадиона - будет логично, иначе у Зенита ну и пожалуй Спартака конкурентов быть не может......
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paracetamol
1532457335
РПЛ будет распределять средства от телетрансляций между клубами по принципу: это тебе, это мене, это опять мене...
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erma
1532458840
Звучит неплохо и мне нравится коммент dyema: "Не по прямой посещаемости, а по проценту заполняемости стадиона - будет логично, иначе у Зенита ну и пожалуй Спартака конкурентов быть не может......"
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СаняСанчез
1532479836
вот это правильно,нехер попалам пилить
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