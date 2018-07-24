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  • Орлов – о лишних игроках в «Зените»: «Эрнани будет сложно. Не уверен в Оздоеве. Жаль Джорджевича»

Орлов – о лишних игроках в «Зените»: «Эрнани будет сложно. Не уверен в Оздоеве. Жаль Джорджевича»

24 июля 2018, 10:54
8

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о слабых местах в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, Эрнани будет сложно – конкуренция довольно серьезная: Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ерохин.

Не уверен в Оздоеве. Не могу ответить на вопрос, есть ли у него возможность дальше прогрессировать, расти? Физически в «Зените» сейчас все готовы, так как каждый хочет играть. Но кто-то окажется лишним, будет обижен… Это, конечно, проблема.

Нужно еще не забывать и про лимит. Где-то жаль Луку Джорджевича, который хорошо смотрелся в Туле, неплохо проявил себя в контрольных матчах. Тренеры вроде бы им довольны. Но все упирается в паспорт. Скоро «Зенит» объявит заявку на сезон, вот мы и узнаем, на кого рассчитывает Семак, а на кого – нет», – считает Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Джорджевич Лука Эрнани Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Yev
1532422976
Жаль деньги, потраченеые в пустую
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paracetamol
1532424516
Эрнани красивый гол Интеру влепил. Как и Нобоа. Надо же кому-то бить из-за пределов штрафной. Шатов не умеет, Долбодзюба без толку в штрафной прыгает. Заболотный и то лучше.
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арейская
1532429213
Луку действительно жалко, не повезло ему с клубом, купить купили, а играть не дают
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САДЫЧОК
1532429684
Дзюба лишний! Надо продать ,так сказать звезду !
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Вомбат
1532431491
Куда уж дальше "расти и прогрессировать" Оздоеву? Он уже 7 лет все прогрессирует и прогрессирует. Хватит, напрогрессировался. Пусть идет в аренду в Анжи или Оренбург, больше в РФПЛ его никто не возьмет.
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Mazai-NN
1532435067
Джорджевич молодой и перспективный.
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