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    Орлов – о лишних игроках в «Зените»: «Эрнани будет сложно. Не уверен в Оздоеве. Жаль Джорджевича»

    Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о слабых местах в составе команды из Санкт-Петербурга.

    «Мне кажется, Эрнани будет сложно – конкуренция довольно серьезная: Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ерохин.

    Не уверен в Оздоеве. Не могу ответить на вопрос, есть ли у него возможность дальше прогрессировать, расти? Физически в «Зените» сейчас все готовы, так как каждый хочет играть. Но кто-то окажется лишним, будет обижен… Это, конечно, проблема.

    Нужно еще не забывать и про лимит. Где-то жаль Луку Джорджевича, который хорошо смотрелся в Туле, неплохо проявил себя в контрольных матчах. Тренеры вроде бы им довольны. Но все упирается в паспорт. Скоро «Зенит» объявит заявку на сезон, вот мы и узнаем, на кого рассчитывает Семак, а на кого – нет», – считает Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 10:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 24 июля 2018, 15:24

      Джорджевич молодой и перспективный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 24 июля 2018, 14:24

      Куда уж дальше "расти и прогрессировать" Оздоеву? Он уже 7 лет все прогрессирует и прогрессирует. Хватит, напрогрессировался. Пусть идет в аренду в Анжи или Оренбург, больше в РФПЛ его никто не возьмет.

      2
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 24 июля 2018, 13:54

      Дзюба лишний! Надо продать ,так сказать звезду !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2018, 13:46

      Луку действительно жалко, не повезло ему с клубом, купить купили, а играть не дают

      3
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 24 июля 2018, 12:28

      Эрнани красивый гол Интеру влепил. Как и Нобоа. Надо же кому-то бить из-за пределов штрафной. Шатов не умеет, Долбодзюба без толку в штрафной прыгает. Заболотный и то лучше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > paracetamol 24 июля 2018, 14:26

      Ничем Заболотный не лучше. Если Дзюба прыгал без толку в одной контрольной игре, то Заболотный отпрыгал без толку целый сезон.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 июля 2018, 12:02

      Жаль деньги, потраченеые в пустую

      1
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