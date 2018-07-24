Орлов – о лишних игроках в «Зените»: «Эрнани будет сложно. Не уверен в Оздоеве. Жаль Джорджевича»

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о слабых местах в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, Эрнани будет сложно – конкуренция довольно серьезная: Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ерохин.

Не уверен в Оздоеве. Не могу ответить на вопрос, есть ли у него возможность дальше прогрессировать, расти? Физически в «Зените» сейчас все готовы, так как каждый хочет играть. Но кто-то окажется лишним, будет обижен… Это, конечно, проблема.

Нужно еще не забывать и про лимит. Где-то жаль Луку Джорджевича, который хорошо смотрелся в Туле, неплохо проявил себя в контрольных матчах. Тренеры вроде бы им довольны. Но все упирается в паспорт. Скоро «Зенит» объявит заявку на сезон, вот мы и узнаем, на кого рассчитывает Семак, а на кого – нет», – считает Орлов.