Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттеус: «Время Озила в сборной Германии подошло к концу. Не из-за политики»

    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус не видит ничего страшного в том, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил объявил об уходе из национальной команды.

    «Футбол – это футбол, а политика – это политика. Месут здорово отработал в сборной Германии в прошлые годы. Но за последние полтора года он не показывал тот же уровень, что и четыре года назад, когда мы выиграли чемпионат мира.

    Уверен, что его время в сборной подошло к концу. Не из-за политического решения. Меня это не волнует.

    Я вижу футболиста Месута Озила, который не играет так, как делал это раньше. В Германии много хороших игроков, и когда один футболист больше не может выступать на прежнем уровне, у нас есть варианты, чтобы дать шанс молодому поколению», – завил Маттеус.

    Озила затравили политики. Он ушел из сборной

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 19:09

      Конечно ему неприятно выслушивать все отрицательные высказывания в свой адрес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 июля 2018, 17:26

      Германия может себе позволить списать такого игрока,как Озил.талантов у них никогда не переводилось.но мне кажется,что все же рано это делается.и не справедливо,по большому счету.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 13:54

      Вот так должен был высказаться Хёнесс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 11:36

      не согласен, Озил был лучшим в провальном матче с Кореей. думаю он еще способен принести пользу сборной в будущем.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11