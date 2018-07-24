Маттеус: «Время Озила в сборной Германии подошло к концу. Не из-за политики»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус не видит ничего страшного в том, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил объявил об уходе из национальной команды.

«Футбол – это футбол, а политика – это политика. Месут здорово отработал в сборной Германии в прошлые годы. Но за последние полтора года он не показывал тот же уровень, что и четыре года назад, когда мы выиграли чемпионат мира.

Уверен, что его время в сборной подошло к концу. Не из-за политического решения. Меня это не волнует.

Я вижу футболиста Месута Озила, который не играет так, как делал это раньше. В Германии много хороших игроков, и когда один футболист больше не может выступать на прежнем уровне, у нас есть варианты, чтобы дать шанс молодому поколению», – завил Маттеус.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной