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  • Маттеус: «Время Озила в сборной Германии подошло к концу. Не из-за политики»

Маттеус: «Время Озила в сборной Германии подошло к концу. Не из-за политики»

24 июля 2018, 10:42
4

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус не видит ничего страшного в том, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил объявил об уходе из национальной команды.

«Футбол – это футбол, а политика – это политика. Месут здорово отработал в сборной Германии в прошлые годы. Но за последние полтора года он не показывал тот же уровень, что и четыре года назад, когда мы выиграли чемпионат мира.

Уверен, что его время в сборной подошло к концу. Не из-за политического решения. Меня это не волнует.

Я вижу футболиста Месута Озила, который не играет так, как делал это раньше. В Германии много хороших игроков, и когда один футболист больше не может выступать на прежнем уровне, у нас есть варианты, чтобы дать шанс молодому поколению», – завил Маттеус.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной

Источник: ESPN
Чемпионат мира Германия Озил Месут Маттеус Лотар
Комментарии (4)
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OfaZavr
1532421386
не согласен, Озил был лучшим в провальном матче с Кореей. думаю он еще способен принести пользу сборной в будущем.
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Cules2013
1532429678
Вот так должен был высказаться Хёнесс.
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Marley Bob
1532442408
Германия может себе позволить списать такого игрока,как Озил.талантов у них никогда не переводилось.но мне кажется,что все же рано это делается.и не справедливо,по большому счету.
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zigbert
1532448554
Конечно ему неприятно выслушивать все отрицательные высказывания в свой адрес.
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