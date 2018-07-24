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    Орлов: «Шатов в новом сезоне должен будет исполнять роль Аршавина»

    Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что Олег Шатов выиграет конкуренцию у Леандро Паредеса на позиции плеймейкера команды в новом сезоне.

    – Кто является мозгом этого «Зенита»?

    – Шатов.

    – Не Паредес?

    – Нет. На мой взгляд, плеймейкером все-таки будет Олег. Мне кажется, у него может получиться эффективная связка с Дзюбой. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило «Зениту» в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиано, Аршавина.

    – Как он вам по контрольным матчам?

    – На мой взгляд, находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 08:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +67328

      portero 24 июля 2018, 20:58

      тут всё написали, разные уровни игроков , даже в лучшие для Шатова игры ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 17:48

      Трудно сказать выйдет ли Шатов на прежний уровень?

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 июля 2018, 13:43

      На этих двоих надежды нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июля 2018, 11:16

      извините! как Аршавин он должен но не сможет Это совсем другая конструкция

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 июля 2018, 10:59

      То Аршавин а то остальные Аршавин был топовым настоящим мозгом

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 24 июля 2018, 10:17

      Шатов в Краснодаре уже не остался, аренду не продлили. Но не Аршавин, и никогда Аршавиным не был, диапазон его действий значительно уже. Он может играть в манере Жулиано, то подыгрывая нападающему, то меняясь с ним местами. Именно так он играл осенью 2014. Но в 2015 у него стало болеть колено, и это сейчас это уже хроника. Поэтому, на мой взгляд, Шатов уже не сможет выйти на уровень себя самого образца 2014 года. Другое дело, что от Паредеса Зениту в любом случае надо избавляться. Паредес - это Неймар на позиции плеймейкера.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 24 июля 2018, 09:40

      Шатов пусть остаётся в Краснодаре.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2018, 09:30

      еще не родился тот игрок, что может исполнять Аршавина,а Шатову хотя бы себя исполнять трехлетней давности

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 09:23

      Не положили бы такую "личку" митрофанушки Паредесу ( 5 млн. евро ) и не надо было выигрывать конкуренцию. Уже можно было бы обратно продать в Европу. Здесь он не горит желанием играть. Но там никто таких денег ему не предложит, а пойдёт ли он на понижение зарплаты, вопрос ?... Уровня Шавы и Жулиано по игре и амплуа в "Зените" пока никого нет.

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