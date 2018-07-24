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  • Орлов: «Шатов в новом сезоне должен будет исполнять роль Аршавина»

Орлов: «Шатов в новом сезоне должен будет исполнять роль Аршавина»

24 июля 2018, 08:53
10

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что Олег Шатов выиграет конкуренцию у Леандро Паредеса на позиции плеймейкера команды в новом сезоне.

– Кто является мозгом этого «Зенита»?

– Шатов.

– Не Паредес?

– Нет. На мой взгляд, плеймейкером все-таки будет Олег. Мне кажется, у него может получиться эффективная связка с Дзюбой. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило «Зениту» в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиано, Аршавина.

– Как он вам по контрольным матчам?

– На мой взгляд, находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем Шатов Олег Паредес Леандро Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1532413425
Не положили бы такую "личку" митрофанушки Паредесу ( 5 млн. евро ) и не надо было выигрывать конкуренцию. Уже можно было бы обратно продать в Европу. Здесь он не горит желанием играть. Но там никто таких денег ему не предложит, а пойдёт ли он на понижение зарплаты, вопрос ?... Уровня Шавы и Жулиано по игре и амплуа в "Зените" пока никого нет.
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Garrincha58
1532413806
еще не родился тот игрок, что может исполнять Аршавина,а Шатову хотя бы себя исполнять трехлетней давности
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lotsman
1532414434
Шатов пусть остаётся в Краснодаре.
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Вомбат
1532416638
Шатов в Краснодаре уже не остался, аренду не продлили. Но не Аршавин, и никогда Аршавиным не был, диапазон его действий значительно уже. Он может играть в манере Жулиано, то подыгрывая нападающему, то меняясь с ним местами. Именно так он играл осенью 2014. Но в 2015 у него стало болеть колено, и это сейчас это уже хроника. Поэтому, на мой взгляд, Шатов уже не сможет выйти на уровень себя самого образца 2014 года. Другое дело, что от Паредеса Зениту в любом случае надо избавляться. Паредес - это Неймар на позиции плеймейкера.
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anri1703
1532419147
То Аршавин а то остальные Аршавин был топовым настоящим мозгом
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Полная Канистра
1532420207
извините! как Аршавин он должен но не сможет Это совсем другая конструкция
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С-Пб on-line
1532428992
На этих двоих надежды нет
Ответить
zigbert
1532443706
Трудно сказать выйдет ли Шатов на прежний уровень?
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portero
1532455086
тут всё написали, разные уровни игроков , даже в лучшие для Шатова игры ..
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