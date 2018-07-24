Орлов: «Шатов в новом сезоне должен будет исполнять роль Аршавина»

Известный футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что Олег Шатов выиграет конкуренцию у Леандро Паредеса на позиции плеймейкера команды в новом сезоне.

– Кто является мозгом этого «Зенита»?

– Шатов.

– Не Паредес?

– Нет. На мой взгляд, плеймейкером все-таки будет Олег. Мне кажется, у него может получиться эффективная связка с Дзюбой. Сейчас он осваивает позицию под нападающим. Игрока именно этого амплуа и не хватило «Зениту» в прошлом сезоне. Шатов должен будет исполнять роль Жулиано, Аршавина.

– Как он вам по контрольным матчам?

– На мой взгляд, находится в хорошей физической форме. Плюс ему нужно доказать, что зря его списали со счетов в прошлом сезоне. Его и Дзюбу раззадорил итальянский специалист по фамилии Манчини.