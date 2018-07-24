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    Гилерме: «В Лиге чемпионов «Локомотив» будет бороться как никогда»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

    «Сможем ли мы выйти из группы в Лиге чемпионов? Это хороший вопрос. Я считаю, что мы должны быть готовы к этому. Лига чемпионов – очень сложный турнир сам по себе, там все соперники сильные.

    Но мы стараемся проводить все матчи на максимуме своих возможностей, чтобы добиться результата. Мы уже давно не играли в Лиге чемпионов и теперь будем бороться в этом турнире как никогда», – сказал Гилерме.

    «Локомотив» начнет еврокубковый сезон с групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 24 июля 2018, 16:31

      Будем только рады !

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