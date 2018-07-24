Гилерме: «В Лиге чемпионов «Локомотив» будет бороться как никогда»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

«Сможем ли мы выйти из группы в Лиге чемпионов? Это хороший вопрос. Я считаю, что мы должны быть готовы к этому. Лига чемпионов – очень сложный турнир сам по себе, там все соперники сильные.

Но мы стараемся проводить все матчи на максимуме своих возможностей, чтобы добиться результата. Мы уже давно не играли в Лиге чемпионов и теперь будем бороться в этом турнире как никогда», – сказал Гилерме.

«Локомотив» начнет еврокубковый сезон с групповой стадии Лиги чемпионов.