Соперником «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары «ДАК 1904» – «Динамо» Минск

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

По ее итогам стало известно, что петербургский «Зенит» встретится с победителем противостояния между «ДАК 1904» из Словакии и минским «Динамо».

Другой представитель РФПЛ «Уфа» во втором квалификационном раунде сыграет против словенского «Домжале». В случае победы ее соперником в следующей стадии станет сильнейший в паре «Гонвед» (Венгрия) – «Прогресс» (Люксембург).

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 9 августа. Ответные состоятся 16 августа.