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    Соперником «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары «ДАК 1904» – «Динамо» Минск

    Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    По ее итогам стало известно, что петербургский «Зенит» встретится с победителем противостояния между «ДАК 1904» из Словакии и минским «Динамо».

    Другой представитель РФПЛ «Уфа» во втором квалификационном раунде сыграет против словенского «Домжале». В случае победы ее соперником в следующей стадии станет сильнейший в паре «Гонвед» (Венгрия) – «Прогресс» (Люксембург).

    Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 9 августа. Ответные состоятся 16 августа.

    Источник: УЕФА

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    23.07.2018 15:13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -2

      renderrit 26 июля 2018, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -5
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      Рейтинг: +1236

      омск55 24 июля 2018, 04:32

      Должны проходить

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 23 июля 2018, 22:09

      ПОЧТАЛЬОНОВ КУРЬЕРОВ ПОЖАРНЫХ НУЖНО ПРОХОДИТЬ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 21:26

      Такие команды надо брать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:15

      Соперники будут в групповом этапе ЛЕ, сейчас так сказать спарринг-партнёр...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:54

      таких соперников Зенит вполне может проходить даже пешком, хотя недооценки лучше избежать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 июля 2018, 18:24

      50/50. Нельзя недооценивать словаков (Дунайска Стреда), им везет - прошли Динамо Тбилиси, теперь Динамо Минск, потом Зенит на очереди - весь Советский Союз соберут...

      0
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 23 июля 2018, 17:43

      Без комментариев...всем всё понятно...))

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 июля 2018, 17:03

      До группы -- всё это разминка !!!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 16:55

      зениту должно быть пох... на любого соперника,надо в группу пробираться... а уфе желаю удачного дебюта,мастерства и везения !!

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > gosproektikabinet 23 июля 2018, 19:19

      если хочешь выигрывать,то и на него... это не условные мю и ювентус образного говоря

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