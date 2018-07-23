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    Сарри хочет удержать Виллиана в «Челси». Клуб предложит хавбеку новый контракт

    «Челси» предложит новый контракт полузащитнику Виллиану, поскольку новый главный тренер команды Маурицио Сарри хочет удержать 29-летнего футболиста.

    Лондонцы намерены продлить соглашение с бразильцем, несмотря на то, что он хочет уйти из-за непростых отношений с бывшим тренером Антонио Конте.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Челси» за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов. Также считается, что в услугах полузащитника заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, однако от манкунианцев пока никаких предложений не поступало.

    В прошлом сезоне Виллиан провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    23.07.2018 12:32
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