Сарри хочет удержать Виллиана в «Челси». Клуб предложит хавбеку новый контракт

«Челси» предложит новый контракт полузащитнику Виллиану, поскольку новый главный тренер команды Маурицио Сарри хочет удержать 29-летнего футболиста.

Лондонцы намерены продлить соглашение с бразильцем, несмотря на то, что он хочет уйти из-за непростых отношений с бывшим тренером Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Челси» за Виллиана 55 миллионов фунтов стерлингов. Также считается, что в услугах полузащитника заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, однако от манкунианцев пока никаких предложений не поступало.

В прошлом сезоне Виллиан провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.