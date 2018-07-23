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Дзюба: «После фразы Виды хотелось вбить его в землю»

23 июля 2018, 12:10
26

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что у него остались моральные силы досмотреть чемпионат мира-2018 после вылета в четвертьфинале от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Также форвард рассказал, какова была его первая реакция на видео с хорватским защитником Домагоем Видой, на котором после победы над россиянами он произнес фразу «Слава Украине».

– Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии?

– С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры. Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые.

– Победа Франции – заслуженная?

– Раз они выиграли, то в целом да. Только перед первым голом фола, как мне показалось, не было. Наверное, французы сильнее. Видно было по вратарю Хорватии Субашичу, что он уже был на пределе своих возможностей. Третий и четвертый голы непонятные. Такой пенальти сомнительный, мне кажется, на чемпионате мира можно не ставить. Немножко французам повезло, но везет сильнейшим.

– Ваши симпатии были на чьей-то стороне?

– Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен – кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат мира Россия Хорватия Дзюба Артем Вида Домагой
Комментарии (26)
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Стаz
1532338279
Думаю, что Вида прекрасно ведал, что творил.
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Maksk22182
1532338422
Всё правильно прибить провокатора из Европы!!! А на самом деле хорваты много болел из России потеряли из за этого
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utyf17
1532338625
ДЗЮБА РЕШИЛ ЧТО ОН РУССКИЙ
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Полная Канистра
1532339520
ещё не раз пересечёшься с ним
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ШульцДекс
1532339553
По факту Вида поддержал страну и клуб в котором раньше играл
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Project Бабангида
1532340113
недалёкий видо сам себя этой фразой прикопал
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Bronholm
1532340537
Мда, Дзюба.. Допустим Вида болтнул что-то не то, и после извинился. Но ты, Артёмка, ещё большее что-то не то говоришь, что не красит тебя, и показывает недалёкость. Позор
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Project Бабангида
1532341392
погба после гола хорватам - слава ДНР - на ухо видо шепнул
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woyser
1532341827
Балабол критикует балабола - похвально)) А если серьёзно, в любой стране есть свои герои и свои уроды, от этого никуда.
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OfaZavr
1532359406
да ладно болтать то попусту, вбивай лучше голы в ворота)
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