Дзюба: «После фразы Виды хотелось вбить его в землю»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что у него остались моральные силы досмотреть чемпионат мира-2018 после вылета в четвертьфинале от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Также форвард рассказал, какова была его первая реакция на видео с хорватским защитником Домагоем Видой, на котором после победы над россиянами он произнес фразу «Слава Украине».

– Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии?

– С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры. Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые.

– Победа Франции – заслуженная?

– Раз они выиграли, то в целом да. Только перед первым голом фола, как мне показалось, не было. Наверное, французы сильнее. Видно было по вратарю Хорватии Субашичу, что он уже был на пределе своих возможностей. Третий и четвертый голы непонятные. Такой пенальти сомнительный, мне кажется, на чемпионате мира можно не ставить. Немножко французам повезло, но везет сильнейшим.

– Ваши симпатии были на чьей-то стороне?

– Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен – кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию.