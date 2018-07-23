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    Дзюба: «После фразы Виды хотелось вбить его в землю»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что у него остались моральные силы досмотреть чемпионат мира-2018 после вылета в четвертьфинале от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Также форвард рассказал, какова была его первая реакция на видео с хорватским защитником Домагоем Видой, на котором после победы над россиянами он произнес фразу «Слава Украине».

    – Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии?

    – С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры. Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые.

    – Победа Франции – заслуженная?

    – Раз они выиграли, то в целом да. Только перед первым голом фола, как мне показалось, не было. Наверное, французы сильнее. Видно было по вратарю Хорватии Субашичу, что он уже был на пределе своих возможностей. Третий и четвертый голы непонятные. Такой пенальти сомнительный, мне кажется, на чемпионате мира можно не ставить. Немножко французам повезло, но везет сильнейшим.

    – Ваши симпатии были на чьей-то стороне?

    – Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

    А перед финалом был спокоен – кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.07.2018 12:10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:23

      да ладно болтать то попусту, вбивай лучше голы в ворота)

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:28

      Головой вниз,корни у него уже на башке проросли...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 23 июля 2018, 15:01

      В футбол играют живые люди - со своими эмоциями, со своими суждениями /не всегда футбольными/. Все хорошо. Дзюба простил Виду. Футбол продолжается...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      nirita 23 июля 2018, 14:34

      Ты сам-то ведаешь, что творишь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 23 июля 2018, 13:30

      Балабол критикует балабола - похвально)) А если серьёзно, в любой стране есть свои герои и свои уроды, от этого никуда.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 23 июля 2018, 13:29

      опочки - свидомый со всех аккаунтов в этой теме минусует, видно сильно у бедолаги бомбит )

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 23 июля 2018, 13:26

      Весь спорт заполитизировали...хоть футбол...хоть бокс....хоть олимпиаду...уроды политики

      6
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 23 июля 2018, 13:23

      погба после гола хорватам - слава ДНР - на ухо видо шепнул

      15
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Project Бабангида 23 июля 2018, 15:16

      ахахахах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 23 июля 2018, 13:08

      Мда, Дзюба.. Допустим Вида болтнул что-то не то, и после извинился. Но ты, Артёмка, ещё большее что-то не то говоришь, что не красит тебя, и показывает недалёкость. Позор

      -2
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 23 июля 2018, 13:01

      недалёкий видо сам себя этой фразой прикопал

      6
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