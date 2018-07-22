Кутепов и Джикия начнут сезон в роли запасных «Спартака»

В составе должны быть сильнейшие и не по былым заслугам ,а по функциональному состоянию. Ничего страшного в этом нет. Каррера бережет Джикию ,после такой серьезной травмы а Кутепов отдал много сил на ЧМ. Оба они игроки основы и все скоро встанет на свои места.
Россияне Илья Кутепов и Георгий Джикия начнут новый сезон в роли запасных «Спартака». Основными центральными защитниками будут Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
– Судя по товарищеским матчам, сезон в качестве основных центральных защитников начнут Жиго и Боккетти?
– На данный момент – да. Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность.
Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах – посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска.