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Кутепов и Джикия начнут сезон в роли запасных «Спартака»

22 июля 2018, 19:20
28

Россияне Илья Кутепов и Георгий Джикия начнут новый сезон в роли запасных «Спартака». Основными центральными защитниками будут Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– Судя по товарищеским матчам, сезон в качестве основных центральных защитников начнут Жиго и Боккетти?

– На данный момент – да. Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность.

Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах – посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе Кутепов Илья Джикия Георгий Жиго Самуэль Каррера Массимо
Комментарии (28)
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Рубик Докоян
1532276997
Полагаю не долго они будут основной парой ЦЗ. Наши парни их вытеснят на лавку как только Джикия наберёт игровой кондиции и функционала.
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OfaZavr
1532277001
логично, все причины понятны и очевидны, поглядим на связку Бокетти и Жиго уже в играх нашего чемпа.
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Project Бабангида
1532277336
джикия боккетти в итоге подвинет
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TihonAlt
1532277916
логично
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газмяс67
1532278826
Каррера любит связку в три центральных защитника. Ещё кого-то к ним добавит в ходе матчей
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Шейх_Мансур
1532279435
с Джикия понятно ,а Илья должен сразу играть .
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vashinin
1532289213
подтянутся
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Мары
1532289772
Абсолютно логично. Кто сильней на данный момент , тот в основе. Уверен, ни Кутепов, ни тем более Джикия, не затеряются. Их время наступит и очень скоро. В первые за долгое время у Спартака сильнейшая линия защиты.
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Spiridonovich
1532297067
Когда наберут форму Джикия и Кутепов это будет сильнейшая пара центральных защитников не только в России, но и в Европе.
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zigbert
1532330132
В составе должны быть сильнейшие и не по былым заслугам ,а по функциональному состоянию. Ничего страшного в этом нет. Каррера бережет Джикию ,после такой серьезной травмы а Кутепов отдал много сил на ЧМ. Оба они игроки основы и все скоро встанет на свои места.
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