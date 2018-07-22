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    Кутепов и Джикия начнут сезон в роли запасных «Спартака»

    Россияне Илья Кутепов и Георгий Джикия начнут новый сезон в роли запасных «Спартака». Основными центральными защитниками будут Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    – Судя по товарищеским матчам, сезон в качестве основных центральных защитников начнут Жиго и Боккетти?

    – На данный момент – да. Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность.

    Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах – посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска.

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 19:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 10:15

      В составе должны быть сильнейшие и не по былым заслугам ,а по функциональному состоянию. Ничего страшного в этом нет. Каррера бережет Джикию ,после такой серьезной травмы а Кутепов отдал много сил на ЧМ. Оба они игроки основы и все скоро встанет на свои места.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 июля 2018, 01:04

      Когда наберут форму Джикия и Кутепов это будет сильнейшая пара центральных защитников не только в России, но и в Европе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июля 2018, 23:02

      Абсолютно логично.
      Кто сильней на данный момент , тот в основе.
      Уверен, ни Кутепов, ни тем более Джикия, не затеряются.
      Их время наступит и очень скоро.
      В первые за долгое время у Спартака сильнейшая линия защиты.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 22 июля 2018, 22:53

      подтянутся

      3
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      Рейтинг: +8892

      vladik12 22 июля 2018, 21:58

      Не жирно ли обе позиции центрдефов отдавать легам?

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ > vladik12 23 июля 2018, 00:49

      Жирно! Еще как Жирно! И к сожалению уже очень давно Жирно!!! На ключевых позициях должны играть свои воспитанники, с российским менталитетом, которые понимают что такое Спартак, а не футбольные гастарбайтеры! Для чего, для каких команд работает спартаковская академия, Спартак-мол., Спартак-2.....???

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 22 июля 2018, 21:24

      если Кутепова все же удастся удержать в команде,ведь за ним развернулась лютая битва между топ-клубами,то,конечно,он он должен быть в основе.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 июля 2018, 21:06

      Возможно Кутепов сейчас не в лучшем физическом состоянии после ЧМ! Джикия тут все ясно травма была серьезная! Самое главное что-бы не было проходного двора!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 20:22

      Очень странно, что Кутепова посадят на скамейку запасных....он отлично провел ЧМ 2018...

      2
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash > a-rakhmatov 22 июля 2018, 22:14

      А вы не думаете,что после такого ЧМ игрокам надо хорошо отдохнуть?

      4
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 июля 2018, 20:21

      Джикия ряху отожрал 5 кг наверно лишних поэтому и бегает как корова)) А Кутепов понятно надо дать время прийти в себя чтобы не было как в прошлом году с глушаком!

      2
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash > Пестрый 22 июля 2018, 22:15

      похожий случай

      1
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      Рейтинг: +18

      Шейх_Мансур 22 июля 2018, 20:10

      с Джикия понятно ,а Илья должен сразу играть .

      3
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