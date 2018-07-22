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    Каррера: «Спартак» полностью готов к новому сезону»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности команды к новому сезону. Красно-белые стартуют в РФПЛ 28 июля в Москве.

    «Мы отлично поработали, провели много матчей. У нас, к счастью, было очень мало травм и различных повреждений. Это позволило полноценно тренироваться.

    Могу сказать, что мы готовы к сезону. В прошлом сезоне были некоторые проблемы. Попробовали изменить подход. Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат», – сказал итальянец.

    Первый соперник «Спартака» по РФПЛ – «Оренбург».

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 15:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 09:07

      Подготовка к сезону прошла несколько по иному. И результаты неплохие ,и что очень важно - без травм.Удачи.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июля 2018, 08:27

      Удачи, Массимо!!!!!

      3
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 июля 2018, 01:28

      Успехов лучшему тренеру страны вместе с командой. За два года Каррера ни разу не подвёл болельщиков. Ни ловчил, не организовывал договорные матчи, никого не оскорблял, ни клеветал, не сдавал матчи, не занимался интриганством.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июля 2018, 21:02

      Надеюсь что всё в новом сезоне будет отлично. Без провалов в концовке матчей, без нелепых ничьих, которые должны были быть победами, без травм, без конфликтов. Вперёд Спартак. Верим в Вас ребятки!

      4
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      Рейтинг: +18

      Шейх_Мансур 22 июля 2018, 20:16

      замечательно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 18:58

      очень оптимистично и многообещающе звучит, предсезонка прошла очень даже хорошо, посмотрим что будет в офиц. играх.

      7
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 22 июля 2018, 18:54

      Заметно что в этой предсезонке тренировочный процесс проходил совсем по другому, нежели в прошлой. Сейчас он весь прошел через двусторонние игры с реальными соперниками, которые следовали одна за другой. Посмотрим каков будет результат.

      7
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      Рейтинг: +1364

      МВС 22 июля 2018, 18:34

      А когда Спартак не был готов к новому сезону?чтото не припомню такого заявления..

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июля 2018, 18:15

      главное начать удачный старт и идти по нарастающей вверх до зимней паузы с большим отрывом

      9
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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 22 июля 2018, 17:29

      "В прошлом сезоне были некоторые проблемы. Попробовали изменить подход. Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат», – сказал итальянец."

      После таких слов Карреры как-то напрягся.
      Сначала говорит, что "Спартак готов к сезону", а потом - "изменили подход... посмотрим, что нам это даст..."
      Так ГОТОВ или НЕ ГОТОВ Спартак к сезону?
      Нет у Карреры чёткого ответа.

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