Каррера: «Спартак» полностью готов к новому сезону»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности команды к новому сезону. Красно-белые стартуют в РФПЛ 28 июля в Москве.

«Мы отлично поработали, провели много матчей. У нас, к счастью, было очень мало травм и различных повреждений. Это позволило полноценно тренироваться.

Могу сказать, что мы готовы к сезону. В прошлом сезоне были некоторые проблемы. Попробовали изменить подход. Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат», – сказал итальянец.

Первый соперник «Спартака» по РФПЛ – «Оренбург».