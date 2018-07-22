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Каррера: «Спартак» полностью готов к новому сезону»

22 июля 2018, 15:42
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности команды к новому сезону. Красно-белые стартуют в РФПЛ 28 июля в Москве.

«Мы отлично поработали, провели много матчей. У нас, к счастью, было очень мало травм и различных повреждений. Это позволило полноценно тренироваться.

Могу сказать, что мы готовы к сезону. В прошлом сезоне были некоторые проблемы. Попробовали изменить подход. Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат», – сказал итальянец.

Первый соперник «Спартака» по РФПЛ – «Оренбург».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Мары
1532265177
Готовность покажет предстоящий чемпионат. Удачи Спартак !
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партизан84
1532265672
Сезон покажет. Удачи!
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Боцман59rus
1532267134
помню как симулянты валялись по всему полю, в последнем матче на открывашкЕ... надеюсь решат все в первом тайме, чтобы предсмертные судороги игроков ГазМяса, в горизонтальном положении, не имели никакого смысла.))))
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insider_retro
1532267184
Скромно предположу, что учитывая некоторые проблемы Зенита и ЦСКА, а так же неготовность других коллективов к длинному марафону РФПЛ, - Спартак, совместно с Локомотивом организует интересное противостояние за чемпионство...
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derrik2000
1532269782
"В прошлом сезоне были некоторые проблемы. Попробовали изменить подход. Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат», – сказал итальянец." После таких слов Карреры как-то напрягся. Сначала говорит, что "Спартак готов к сезону", а потом - "изменили подход... посмотрим, что нам это даст..." Так ГОТОВ или НЕ ГОТОВ Спартак к сезону? Нет у Карреры чёткого ответа.
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Полная Канистра
1532272528
главное начать удачный старт и идти по нарастающей вверх до зимней паузы с большим отрывом
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МВС
1532273668
А когда Спартак не был готов к новому сезону?чтото не припомню такого заявления..
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oyabun
1532274877
Заметно что в этой предсезонке тренировочный процесс проходил совсем по другому, нежели в прошлой. Сейчас он весь прошел через двусторонние игры с реальными соперниками, которые следовали одна за другой. Посмотрим каков будет результат.
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OfaZavr
1532275116
очень оптимистично и многообещающе звучит, предсезонка прошла очень даже хорошо, посмотрим что будет в офиц. играх.
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ivanthebest
1532282547
Надеюсь что всё в новом сезоне будет отлично. Без провалов в концовке матчей, без нелепых ничьих, которые должны были быть победами, без травм, без конфликтов. Вперёд Спартак. Верим в Вас ребятки!
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