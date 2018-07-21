Бекао: «В Бразилии все знают о ЦСКА. Слава о клубе гремит»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, перешедший в столичный клуб из бразильской «Баии», рассказал, что армейцы хорошо известны у него на родине. Также футболист подчеркнул, что не раздумывая принял предложение ЦСКА.

«Когда я услышал о ЦСКА, принял приглашение не раздумывая. Ни с кем не советовался. В Бразилии все знают про этот клуб, слава о ЦСКА гремит. Не принять приглашение было нельзя. Все понимают, насколько он велик и сколько трофеев выиграл.

С Марио Фернандесом я еще не знаком, но, надеюсь, скоро познакомимся. С Витиньо знаком, но не так давно. Мы провели предсезонный сбор вместе и подружились. Он стал хорошим другом.

Самая большая трудность – это русский язык. Он очень сложный. И вопрос адаптации. Нужно ежедневно решать какие-то бытовые проблемы. Поскорее бы они закончились, чтобы перестать отвлекаться от футбола. Ну и, конечно, я все еще переживаю из-за холодов: смогу ли я их пережить или нет. Адаптация же просто вопрос времени.

Меня очень тепло приняли в команде футболисты и руководство. Я сразу понял, что я дома. Со стороны руководства идет мощная поддержка, от всего персонала и команды. Это очень помогает в адаптации. Хочется поблагодарить их за такой прием и привнести что-то свое на поле, чтобы усовершенствовать игру команды», – сказал Бекао.