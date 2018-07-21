Аленичев: «ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов. Проблем не избежать»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче отметил, что москвичам будет непросто заменить ветеранов команды.

Ранее об окончании карьеры объявили защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Алексей и Василий Березуцкие.

«ЦСКА без Игнашевича и Березуцких – совсем другая команда? Еще вернутся Марио Фернандес и Головин, но заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят. И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто.

Кого считаю фаворитом чемпионата России-2018/19? Фавориты все те же: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Возможно, ввяжется «Краснодар», – сказал Аленичев.