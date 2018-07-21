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  • Аленичев: «ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов. Проблем не избежать»

Аленичев: «ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов. Проблем не избежать»

21 июля 2018, 16:23
7

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче отметил, что москвичам будет непросто заменить ветеранов команды.

Ранее об окончании карьеры объявили защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Алексей и Василий Березуцкие.

«ЦСКА без Игнашевича и Березуцких – совсем другая команда? Еще вернутся Марио Фернандес и Головин, но заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят. И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто.

Кого считаю фаворитом чемпионата России-2018/19? Фавориты все те же: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Возможно, ввяжется «Краснодар», – сказал Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1532180535
Мы уже видели как другие благополучные команды по 14-16 лет без чемпионства выступали. Другой так каждый год вешают медали до начала чемпионата, а в прошлом сезоне только слепоглухонемой после 8-10- тура не объявлял чемпионом. Однако вообще без медалей остались. Трудно будет спору нет, но не спешите хоронить ЦСКА за плинтусом. Ярцев в своё время с "пионер отрядом" чемпионом становился.
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Lester84
1532182189
Я смотрю соловьем про кадровые проблемы ЦСКА заливаются в основном бывшие спартаковцы - Аленичев, Ловчев. В прошлом сезоне кажись тоже предрекали неудачи, однако ж и 2 место взяли, и в Европе достойно выступили
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KOLBIS
1532183450
Проблемы есть всегда,но нет не решаемых проблем...
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yorgenbarenz
1532192144
Это у Енисея будут проблемы, а у ЦСКА-временные трудности.
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Fn1s
1532192944
Вы скоро ощутите что такое проблема.
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amazonaws
1532196735
Не слушайте АЛЕНЯ! Проблем у ЦСКА никогда не было и не будет. А на смену ушедшим всегда есть пополнение. ЦСКА много раз обновлялся и много раз восставал из пепла. Играет с огоньком ЗАДОРОМ и всегда с ПРИЗАМИ! Желаем ЦСКА больших футбольных побед. Вперёд ЦСКА! Проблемы? Это не про вас! Пусть они вас всегда обходят сотой дорогой и не встречаются на вашем футбольном пути. Ура!
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