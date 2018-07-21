Аленичев: «ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов. Проблем не избежать»

Не слушайте АЛЕНЯ!
Проблем у ЦСКА никогда не было и не будет.
А на смену ушедшим всегда есть пополнение.
ЦСКА много раз обновлялся и много раз восставал из пепла.
Играет с огоньком ЗАДОРОМ и всегда с ПРИЗАМИ!
Желаем ЦСКА больших футбольных побед.
Вперёд ЦСКА!
Проблемы?
Это не про вас!
Пусть они вас всегда обходят сотой дорогой и не встречаются на вашем футбольном пути. Ура!
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче отметил, что москвичам будет непросто заменить ветеранов команды.
Ранее об окончании карьеры объявили защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Алексей и Василий Березуцкие.
«ЦСКА без Игнашевича и Березуцких – совсем другая команда? Еще вернутся Марио Фернандес и Головин, но заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят. И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто.
Кого считаю фаворитом чемпионата России-2018/19? Фавориты все те же: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Возможно, ввяжется «Краснодар», – сказал Аленичев.