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    Аленичев: «ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов. Проблем не избежать»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче отметил, что москвичам будет непросто заменить ветеранов команды.

    Ранее об окончании карьеры объявили защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Алексей и Василий Березуцкие.

    «ЦСКА без Игнашевича и Березуцких – совсем другая команда? Еще вернутся Марио Фернандес и Головин, но заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят. И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто.

    Кого считаю фаворитом чемпионата России-2018/19? Фавориты все те же: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Возможно, ввяжется «Краснодар», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2018 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 июля 2018, 21:12

      Не слушайте АЛЕНЯ!
      Проблем у ЦСКА никогда не было и не будет.
      А на смену ушедшим всегда есть пополнение.
      ЦСКА много раз обновлялся и много раз восставал из пепла.
      Играет с огоньком ЗАДОРОМ и всегда с ПРИЗАМИ!
      Желаем ЦСКА больших футбольных побед.
      Вперёд ЦСКА!
      Проблемы?
      Это не про вас!
      Пусть они вас всегда обходят сотой дорогой и не встречаются на вашем футбольном пути. Ура!

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      Рейтинг: +30

      Fn1s 21 июля 2018, 20:09

      Вы скоро ощутите что такое проблема.

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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 21 июля 2018, 19:55

      Это у Енисея будут проблемы, а у ЦСКА-временные трудности.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 17:30

      Проблемы есть всегда,но нет не решаемых проблем...

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 июля 2018, 17:09

      Я смотрю соловьем про кадровые проблемы ЦСКА заливаются в основном бывшие спартаковцы - Аленичев, Ловчев. В прошлом сезоне кажись тоже предрекали неудачи, однако ж и 2 место взяли, и в Европе достойно выступили

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 16:42

      Мы уже видели как другие благополучные команды по 14-16 лет без чемпионства выступали. Другой так каждый год вешают медали до начала чемпионата, а в прошлом сезоне только слепоглухонемой после 8-10- тура не объявлял чемпионом. Однако вообще без медалей остались. Трудно будет спору нет, но не спешите хоронить ЦСКА за плинтусом. Ярцев в своё время с "пионер отрядом" чемпионом становился.

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