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    Президент «Наполи» – болельщикам: «Я ваш Кавани!»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис посетил официальный магазин клуба в Димаро в субботу утром. Он дал несколько автографов и пообщался с болельщиками.

    Присутствие Де Лаурентиса было встречено аплодисментами фанатов. При этом они спросили его о приобретениях в летнее трансферное окно, в основном упоминая нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    «Президент, дайте нам Кавани», – выкрикнул кто-то из толпы.

    «Я ваш Кавани!» – ответил на это Де Лаурентис.

    Кавани уже выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год. Ранее уругваец признался, что еще хотел бы поиграть в неаполитанском клубе прежде чем завершить карьеру.

    Источник: Football Italia

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    21.07.2018 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 июля 2018, 02:55

      Интересное заявление)

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