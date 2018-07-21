Президент «Наполи» – болельщикам: «Я ваш Кавани!»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис посетил официальный магазин клуба в Димаро в субботу утром. Он дал несколько автографов и пообщался с болельщиками.

Присутствие Де Лаурентиса было встречено аплодисментами фанатов. При этом они спросили его о приобретениях в летнее трансферное окно, в основном упоминая нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

«Президент, дайте нам Кавани», – выкрикнул кто-то из толпы.

«Я ваш Кавани!» – ответил на это Де Лаурентис.

Кавани уже выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год. Ранее уругваец признался, что еще хотел бы поиграть в неаполитанском клубе прежде чем завершить карьеру.