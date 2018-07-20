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Неймар: «Останусь в «ПСЖ». Нам предстоит успешный сезон»

20 июля 2018, 09:54
5

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не собирается покидать французский клуб в текущее межсезонье.

«Я останусь в «ПСЖ». У меня есть контракт с клубом, с ним я хочу достичь самых высоких целей. Надеюсь, нам предстоит успешный сезон.

Буффон? Для меня большая честь выступать в одной команде вместе с таким вратарем. Он обладает огромным игровым опытом, который пойдет всем нам на пользу», – сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар интересен «Реалу». Бразилец в минувшем сезоне провел 30 игр в составе «ПСЖ», забив в них 29 голов.

Источник: Foxsports.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Буффон Джанлуиджи Неймар
Комментарии (5)
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Cules2013
1532071586
Говорил же, никуда он не уйдёт. Ситуация слишком сложная.
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Shak71
1532073901
да не нужен ты никому за такие бабки, которые за тебя парижане отдали) дешевле не продадут - дебилами надо быть, так что пару лет еще потухнешь в Лиге1
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Gamidio
1532083433
Это будет его последний сезон в ПСЖ
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zigbert
1532091567
Пока уходить не собирается, но кто знает что ему взбредет в голову.
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