Неймар: «Останусь в «ПСЖ». Нам предстоит успешный сезон»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не собирается покидать французский клуб в текущее межсезонье.

«Я останусь в «ПСЖ». У меня есть контракт с клубом, с ним я хочу достичь самых высоких целей. Надеюсь, нам предстоит успешный сезон.

Буффон? Для меня большая честь выступать в одной команде вместе с таким вратарем. Он обладает огромным игровым опытом, который пойдет всем нам на пользу», – сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар интересен «Реалу». Бразилец в минувшем сезоне провел 30 игр в составе «ПСЖ», забив в них 29 голов.