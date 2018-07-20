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    Неймар: «Останусь в «ПСЖ». Нам предстоит успешный сезон»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не собирается покидать французский клуб в текущее межсезонье.

    «Я останусь в «ПСЖ». У меня есть контракт с клубом, с ним я хочу достичь самых высоких целей. Надеюсь, нам предстоит успешный сезон.

    Буффон? Для меня большая честь выступать в одной команде вместе с таким вратарем. Он обладает огромным игровым опытом, который пойдет всем нам на пользу», – сказал Неймар.

    Ранее сообщалось, что Неймар интересен «Реалу». Бразилец в минувшем сезоне провел 30 игр в составе «ПСЖ», забив в них 29 голов.

    Источник: Foxsports.com

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    20.07.2018 09:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 15:59

      Пока уходить не собирается, но кто знает что ему взбредет в голову.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Gamidio 20 июля 2018, 13:43

      Это будет его последний сезон в ПСЖ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 20 июля 2018, 11:05

      да не нужен ты никому за такие бабки, которые за тебя парижане отдали) дешевле не продадут - дебилами надо быть, так что пару лет еще потухнешь в Лиге1

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 10:26

      Говорил же, никуда он не уйдёт. Ситуация слишком сложная.

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Cules2013 20 июля 2018, 10:51

      Сейчас не уйдёт а через три дня тебе скажут, что он игрок Реала...пора бы привыкнуть к таким новостям...

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