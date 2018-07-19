«Рома» объявила об уходе Алисона. Он может стать самым дорогим вратарем мира

Бразильские вратари раньше совсем не ценились.
Голкипер Алисон покинул «Рому». В своем официальном твиттере клуб попрощался с игроком и пожелал ему удачи.
Ранее сообщалось, что римляне вели переговоры с «Ливерпулем», пока мерсисайдцы не подтвердили переход. Сегодня игрок прибыл в Англию на медобследование.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Если Алисон перейдет в «Ливерпуль» за эту сумму, то он станет самым дорогим голкипером в мире.
UPD Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире
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— AS Roma English (@ASRomaEN) 19 июля 2018 г.