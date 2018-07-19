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    «Рома» объявила об уходе Алисона. Он может стать самым дорогим вратарем мира

    Голкипер Алисон покинул «Рому». В своем официальном твиттере клуб попрощался с игроком и пожелал ему удачи.

    Ранее сообщалось, что римляне вели переговоры с «Ливерпулем», пока мерсисайдцы не подтвердили переход. Сегодня игрок прибыл в Англию на медобследование.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Если Алисон перейдет в «Ливерпуль» за эту сумму, то он станет самым дорогим голкипером в мире.

    UPD Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

    Источник: ФК «Рома»

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    19.07.2018 23:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:24

      Бразильские вратари раньше совсем не ценились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 июля 2018, 00:09

      За что такие деньги? Провёл один приличный сезон, платят как за суперзвезду, хотя нет никаких гарантий, что он нормально будет в АПЛ играть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 июля 2018, 00:05

      Да

      1
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