Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА.

Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. На 24-летнего игрока также претендуют «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта».

ЦСКА готов заплатить нужную сумму сразу, поэтому российский клуб находится ближе других к покупке игрока.

Сам игрок предпочитает остаться в Испании или переехать в Португалию.

В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

UPD 23:40 Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА