Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА.
Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. На 24-летнего игрока также претендуют «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта».
ЦСКА готов заплатить нужную сумму сразу, поэтому российский клуб находится ближе других к покупке игрока.
Сам игрок предпочитает остаться в Испании или переехать в Португалию.
В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
UPD 23:40 Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА
Источник: Goal.com