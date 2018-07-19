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    Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА

    Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА.

    Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. На 24-летнего игрока также претендуют «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта».

    ЦСКА готов заплатить нужную сумму сразу, поэтому российский клуб находится ближе других к покупке игрока.

    Сам игрок предпочитает остаться в Испании или переехать в Португалию.

    В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

    UPD 23:40 Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

    Источник: Goal.com

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    19.07.2018 22:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 20 июля 2018, 00:31

      может

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 20 июля 2018, 00:13

      утя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июля 2018, 23:33

      тут главное,второго витиньо не заиметь .... заиграет через полтора сезона... и то в лучшем случае.... вагнеры нужны

      1
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > 84aivengo 20 июля 2018, 00:01

      сложно взять "кота в мешке", если берешь игрока из лалиги, да еще одного из лучших в команде.

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > 84aivengo 20 июля 2018, 00:03

      тем более уже опровержение накорябали.

      Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА
      Нильсон Моура, агент полузащитника «Леганеса» Габриэла, опроверг информацию о том, что ЦСКА сделал предложение по трансферу игрока.

      «Информация не соответствует действительности. Пока предложения от ЦСКА не было.

      При условии хорошего предложения мы бы пошли в этот клуб без проблем. Команда – участник Лиги чемпионов. Но пока предложения не было», – сказал Моура.

      В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > shikari_ 20 июля 2018, 00:11

      значит,очередная утка... с армейцами сейчас много трансферных новостей фигурируют

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