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Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА

19 июля 2018, 22:52
7

Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА.

Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. На 24-летнего игрока также претендуют «Бенфика», «Спортинг» и «Сельта».

ЦСКА готов заплатить нужную сумму сразу, поэтому российский клуб находится ближе других к покупке игрока.

Сам игрок предпочитает остаться в Испании или переехать в Португалию.

В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

UPD 23:40 Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Источник: Goal.com
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Леганес ЦСКА Габриэл
Комментарии (7)
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84aivengo
1532032382
тут главное,второго витиньо не заиметь .... заиграет через полтора сезона... и то в лучшем случае.... вагнеры нужны
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"Луч" Сергиев Посад
1532034838
утя
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Chaborz.1990
1532035908
может
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