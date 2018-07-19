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    Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

    Нильсон Моура, агент полузащитника «Леганеса» Габриэла, опроверг информацию о том, что ЦСКА сделал предложение по трансферу игрока.

    «Информация не соответствует действительности. Пока предложения от ЦСКА не было.

    При условии хорошего предложения мы бы пошли в этот клуб без проблем. Команда – участник Лиги чемпионов. Но пока предложения не было», – сказал Моура.

    В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

    Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2018 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      T_REX 20 июля 2018, 10:50

      Стилем игры похож на Карвальо

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