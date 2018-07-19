Агент Габриэла опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Нильсон Моура, агент полузащитника «Леганеса» Габриэла, опроверг информацию о том, что ЦСКА сделал предложение по трансферу игрока.

«Информация не соответствует действительности. Пока предложения от ЦСКА не было.

При условии хорошего предложения мы бы пошли в этот клуб без проблем. Команда – участник Лиги чемпионов. Но пока предложения не было», – сказал Моура.

В прошлом сезоне Габриэл сыграл за «Леганес» в 29 матчах Примеры. Он забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Полузащитник «Леганеса» Габриэл может перейти в ЦСКА