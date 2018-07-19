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    Спортивный директор «Ромы»: «Скоро закроем сделку по Алисону, если все пойдет нормально»

    Спортивный директор «Ромы» Мончи прокомментировал возможный трансфер голкипера Алисона в «Ливерпуль».

    «Мы еще ничего не завершили, сделка будет оформлена, когда все будет готово. Алисон в Ливерпуле, это правда. Правда, что мы в продвинутой стадии переговоров, но они еще не закончены. Если все пойдет нормально, то скоро мы закроем сделку.

    Я много раз объяснял, что работа спортивного директора – это не только покупка и продажа игроков. Это также понимание того, что хорошо для клуба. Финансовую сторону тоже нужно рассматривать.

    Поступило большое предложение, выше рыночных цен. Мы взвесили все за и против и решили обсудить трансфер с «Ливерпулем», – сказал Мончи.

    Самый дорогой вратарь мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

    Источник: Football Italia

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    19.07.2018 20:16
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