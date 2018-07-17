Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мать Тайсона похитили в Бразилии. Преступник задержан

    Мама полузащитника «Шахтера» Тайсона была похищена в Бразилии, сообщает Correio24horas.

    Преступник поджидал женщину в машине, припаркованной возле ее дома. Когда Розангела Барселлос Фреда вышла на улицу, он вышел из авто с букетом цветов. Воспользовавшись замешательством, он схватил женщину и поместил ее в багажник.

    Сотрудники полиции обнаружили мать футболиста этим же вечером в соседнем муниципалитете. Подозреваемый был арестован, но в интересах следствия имена и его сообщники не называются.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 09:08
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:43

      Хорошо что завершилось все благополучно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:55

      в Бразилии подобное не редкость, хотели видимо с Тайсона потом выкуп приличный получить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      xxJack 17 июля 2018, 09:53

      Опять этот бомбардир со своими громкими заголовками!
      Есть только 1 настоящий Тайсон!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > xxJack 17 июля 2018, 13:11

      Я сразу подумал, хорошо бы этого похителя передать Майку для воспитания)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      xxJack > Schicko_008 17 июля 2018, 16:24

      +5 лет или к Майку?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 июля 2018, 09:30

      Чикаго...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11