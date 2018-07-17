Мать Тайсона похитили в Бразилии. Преступник задержан

Мама полузащитника «Шахтера» Тайсона была похищена в Бразилии, сообщает Correio24horas.

Преступник поджидал женщину в машине, припаркованной возле ее дома. Когда Розангела Барселлос Фреда вышла на улицу, он вышел из авто с букетом цветов. Воспользовавшись замешательством, он схватил женщину и поместил ее в багажник.

Сотрудники полиции обнаружили мать футболиста этим же вечером в соседнем муниципалитете. Подозреваемый был арестован, но в интересах следствия имена и его сообщники не называются.