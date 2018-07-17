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    Эмери не видит Оспину и Уэлбека в «Арсенале»

    Голкипера «Арсенала» Давид Оспина и нападающий команды Дэнни Уэлбек этим летом могут сменить клуб.

    Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери планирует серьезно сократить список футболистов в команде. Наиболее вероятными кандидатами на уход являются Оспина и Уэлбек.

    В прошедшем сезоне 29-летний вратарь сыграл 21 матч за «Арсенал», пропустил 20 голов и девять раз отыграл «на ноль». 27-летний форвард сыграл в 43 матчах, забив в них 10 голов и отдав две результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.07.2018 07:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:22

      Видимо кардинальных изменений не избежать.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 09:15

      " Пушкарям", если они хотят попадать в ЛЧ и там не быть мальчиками для битья, безусловно надо заметно обновлять и усиливать состав.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2018, 07:47

      Да там полкоманды надо менять, если хотят чего-то серьёзного.

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