Эмери не видит Оспину и Уэлбека в «Арсенале»

Голкипера «Арсенала» Давид Оспина и нападающий команды Дэнни Уэлбек этим летом могут сменить клуб.

Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери планирует серьезно сократить список футболистов в команде. Наиболее вероятными кандидатами на уход являются Оспина и Уэлбек.

В прошедшем сезоне 29-летний вратарь сыграл 21 матч за «Арсенал», пропустил 20 голов и девять раз отыграл «на ноль». 27-летний форвард сыграл в 43 матчах, забив в них 10 голов и отдав две результативные передачи.