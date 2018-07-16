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    Мутко: «Нашему футболу нужны конкурентная среда внутри РФПЛ и приоритет российских игроков»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 прыжком выше головы. По его словам, российские футболисты могли выступить еще лучше.

    «Я не считаю, что наши ребята прыгнули выше головы. Они еще выше могли прыгнуть, таковы тенденции мирового футбола. У нашей команды неплохой уровень, просто ей надо верить в себя – это самое главное.

    Я всегда в них верил, у них высокий потенциал. Просто нашему футболу нужны конкурентная среда внутри чемпионата и приоритет российских игроков», – сказал Мутко.

    На домашнем чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти (2:2, 3:4).

    Источник: ТАСС

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    16.07.2018 15:21
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 17 июля 2018, 21:31

      Черчесов в тактике 0 без палочки. Он бывший вратарь и о тактике имеет смутное понятие.

      -1
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      Рейтинг: +411

      aam 17 июля 2018, 16:36

      Нашему футболу не нужен мутко...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июля 2018, 22:38

      Нашему футболу надо менять методику тренировок и улучшать качество тренировочного процесса.
      Обезьян учат забивать, а игроки чем их ХУЖЕ???
      Не в ту степь загнул Мутко.
      И не там ищет резервы на улучшение дел в нашем футболе.

      Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры.

      Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских футболистов:
      - "В России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке, тогда как в Южной Америке больше работают над техникой.
      Когда я впервые оказался в РФПЛ, то был УДИВЛЁН некоторым вещам на тренировке." конец его цитаты.

      Во-первых, не футболисты уделяют, а тренеры, а игроки являются заложниками этой ПОРОЧНОЙ тренерской практики!
      Почему порочной???
      А потому что, уделяя много времени ФИЗИКЕ, тренеры, по остаточному принципу, уделяют МИЗЕР времени технике владения мячом и тактике ведения атакующей игры.
      Основной упор надо делать на технике и тактике.
      Игроки сборной не умеют держать мяч, часто теряют его в простых ситуациях, не умеют контролировать ход игры, совершают детские ошибки в обороне.
      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику.
      Забивай - не хочу!!! Во как!
      Наши игроки сами помогают сопернику забивать голы в наши ворота, а потом удивляются, почему проиграли.

      Это ХРОНИЧЕСКАЯ болезнь сборной при Черчесове.
      Во-вторых, Черчесов, при подготовке сборной, напирает на физику, а тактике и технике владения мячом, не уделяет должного внимания.
      Время тренировок надо удлинить и не сачковать.
      70% времени на тактику и 30 на физику, из пяти часов, что отведены на тренировку ежедневно с перерывами на обед и отдых.
      Процент должен меняться в зависимости от времени до начала игры.
      Чем ближе к дню игры, тем процент времени тактики растёт, а физики падает, а за день до игры и в день игры только разминка и ни какой физики, всё внимание тактике и технике владения мячом, отработке ударов по воротам и стандартам.
      Желаем Черчесову больших тренерских достижений и улучшить качество тренировочного процесса.
      Именно от тренировочного процесса зависит результат нашей команды.

      Черчесов не намерен улучшать тренировочный процесс и удлинять время тренировок.
      Черчесов НЕ МОЖЕТ и не умеет наладить творческий профессиональный тренировочный процесс в сборной, чтобы повысить класс игры и уровень нашей сборной!
      Не хватает ума и таланта.
      Черчесова надо ЗАСТАВИТЬ удлинить время тренировок и контрактно его закрепить.
      Работу Черчесова надо поставить под контроль и требовать выполнения всей программы подготовки в комплексе.
      Начиная от работы над техникой и тактикой владения мячом, отработкой стандартов и заканчивая всеми другими элементами футбола, в том числе тренировке пробития пеналей.

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > amazonaws 16 июля 2018, 22:58

      Это сурьезно. Мысль. Займись.Сообщи куда надо.Там оценят.
      Здесь навряд ли.Подготовка не та.

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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii > amazonaws 17 июля 2018, 21:32

      Этот перекос в сторону физики был в нашем футболе с самого начала.

      0
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      Рейтинг: +1358

      Taps 16 июля 2018, 22:16

      Когда же этот допинговый урод заткнётся навеки ?

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 21:09

      Сказал слишком расплывчиво и о лимите ни слова.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 16 июля 2018, 20:19

      Мудько пошёл на х. й!

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Makaweli 16 июля 2018, 21:49

      Товарищ Makaweli,
      хочу обратить ваше внимание,
      что субьект Му в последнее время с него ,как бы,и не слезает)))))

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 июля 2018, 18:08

      Наш футбол могло бы спасти отсутствие таких,как Мутко.но это невозможно на этом участке суши.

      9
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 16 июля 2018, 17:40

      ТВОЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ -ПОЕЛ И В ХЛЕВ!
      ps Кстати тебя вроде Главстроем назначили?
      Ну так иди и строй ,а то люд мировой жаловался ,
      на нехватку гальюнов,старайся ,может заметят и отметят!
      А в футбол ,как мы знаем,тебе велено не соваться!

      9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2018, 17:22

      Нашему футболу нужны толковые футбольные руководители, а не такие, как господин Мутко и ему подобные...

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > a-rakhmatov 16 июля 2018, 17:44

      Такие как Мудко и страной руководят..

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Миша13 16 июля 2018, 17:58

      Не "такие как",а они же)))

      5
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      Рейтинг: +60

      Shaft 16 июля 2018, 17:20

      Нашему футболу не нужен Мутко и прочие нахлебники! Проваливайте к чертовой матери уже

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Shaft 16 июля 2018, 18:01

      " Проваливайте к чертовой матери уже"
      Ах,так,подумали они...Ну тогда пойдёте на пенсию на 5 лет позже))))
      Я к тому,что они нас скорее выгонят)))

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