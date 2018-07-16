Мутко: «Нашему футболу нужны конкурентная среда внутри РФПЛ и приоритет российских игроков»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 прыжком выше головы. По его словам, российские футболисты могли выступить еще лучше.

«Я не считаю, что наши ребята прыгнули выше головы. Они еще выше могли прыгнуть, таковы тенденции мирового футбола. У нашей команды неплохой уровень, просто ей надо верить в себя – это самое главное.

Я всегда в них верил, у них высокий потенциал. Просто нашему футболу нужны конкурентная среда внутри чемпионата и приоритет российских игроков», – сказал Мутко.

На домашнем чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти (2:2, 3:4).