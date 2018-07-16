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  • Мутко: «Нашему футболу нужны конкурентная среда внутри РФПЛ и приоритет российских игроков»

Мутко: «Нашему футболу нужны конкурентная среда внутри РФПЛ и приоритет российских игроков»

16 июля 2018, 15:21
42

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 прыжком выше головы. По его словам, российские футболисты могли выступить еще лучше.

«Я не считаю, что наши ребята прыгнули выше головы. Они еще выше могли прыгнуть, таковы тенденции мирового футбола. У нашей команды неплохой уровень, просто ей надо верить в себя – это самое главное.

Я всегда в них верил, у них высокий потенциал. Просто нашему футболу нужны конкурентная среда внутри чемпионата и приоритет российских игроков», – сказал Мутко.

На домашнем чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти (2:2, 3:4).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (42)
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Миша13
1531745295
Мудко он и есть Мудко..какая конкуренция если люди деньги не за футбол получают а за паспорт..
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Freyk
1531745395
Твой лимит уже привёл к тому, что условный «Зенит» вынужден скупать всех талантливых российских игроков, а на поле играют лишь пятеро. В итоге Полозы, Юсуповы, Цаллаговы, Рязанцевы гниют на лавке вместо того, чтобы играть в клубе, где они реально могли бы пригодиться.
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hevbn 28
1531745876
Неужели Виталий Леонтьевич не понимает ,что конкурентная среда и приоритет для русских футболистов (лимит) это вещи противоречащее друг другу , надо понимать, что наша сборная добилась мягко говоря хорошего результата на ЧМ не благодаря , а скорее вопреки лимиту , этот вывод можно сделать если посмотреть кто были лидерами этой команды ,это игроки ЦСКА которые сформировались ещё до лимита, игроки Спартака в котором очень большую роль играют легионеры, я думаю ,что например Зобнин вырос в последние годы как игрок в том числе из-за того, что рядом с ним был такой игрок как Фернандо , а игроки Зенита который как раз делал ставку на лимитных игроков не очень хорошо себя проявили исключением были только Кузяев и Жирков, но Юрий относится к тем кто сформировался ещё до лимита. Так что я думаю самое страшное , что может быть в нашем футболе , если передумают облегчать лимит.
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insider_retro
1531746774
Не так всё просто, как думает Мутко... Для наращивания успеха, возможно, нужно создавать лигу по принципу АПЛ с привлечением крупного бизнеса и с нацеленностью на извлечение коммерческой прибыли... Либо продолжать движение к оздоровительному футболу через редкие инвестиции энтузиастов и содержание клубов на бюджетные и полубюджетные средства... Тогда и приоритеты поменяются... Может даже в не желаемую сторону...
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Lester84
1531747868
Иди уже стройкой занимайся! Задолбал уже советы раздавать
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ivanthebest
1531748749
Виталя, ты хоть понял что ты сейчас сказал? Создавать конкуренцию и при этом тут же делать тепличные условия, это две взаимоисключающие вещи. Нужно быть полным м..даком чтобы это не понимать... Давай возьмём первую четвёрку чемпионата мира: Франция, Хорватия, Бельгия, Англия. Ни в одной стране нет лимита, ни в одной!!! И у них дофига топовых футболистов в топовых клубах... У нас нет ни одного такого, все молимся на Головина, чтобы он как Дзагоев не пересидел и ушёл-таки уже куда-нибудь... Тогда будет прогресс... А так, если все игроки будут сидеть в нашей лиге, толку не будет очень и очень долго, и 1/4 финала домашнего ЧМ это будет недосягаемый результат. К слову, ни у одной сборной участницы ЧМ не был весь состав (кроме одного Черышева и Габулова (почти не в счёт) у нас) из игроков домашнего чемпионата!!! Может хватит уже быть упрямыми хуже ослов и стоит попробовать что-то новое, а вдруг реально всё получится!? Чего бояться-то, домашний чемп прошёл? Нужно пытаться расти над собой, а не ковыряться в том же самом непонятном болоте...
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Рубик Докоян
1531750726
Нашему футболу нужны не мутки в РФС и в минспорта, а профессиональные спортивные менеджеры. Которые могут выстроить политику и организацию детско-юношеского футбола с его доступностью. Создание календаря соревнований во всех профессиональных лигах по уму, а не от балды, а также в детско-юношеском и студенческом спорте. Обеспечить достойную зарплату детским тренерам и выплату школам и академиям за подготовку игроков причитающиеся им проценты от продажи их воспитанников. А показухой заниматься будете на том свете...
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a-rakhmatov
1531750936
Нашему футболу нужны толковые футбольные руководители, а не такие, как господин Мутко и ему подобные...
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alex1951
1531752050
ТВОЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ -ПОЕЛ И В ХЛЕВ! ps Кстати тебя вроде Главстроем назначили? Ну так иди и строй ,а то люд мировой жаловался , на нехватку гальюнов,старайся ,может заметят и отметят! А в футбол ,как мы знаем,тебе велено не соваться!
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Vladarg
1531753687
Наш футбол могло бы спасти отсутствие таких,как Мутко.но это невозможно на этом участке суши.
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