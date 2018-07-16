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    Французы разгромили супермаркеты на Елисейских полях во время празднования победы сборной на ЧМ-2018

    Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

    В Париже болельщики устроили празднование победы национальной команды, сообщает BFM. Во время массовых гуляний хулиганы разгромили витрины магазинов на Елисейских полях. Нарушители попытались проникнуть в супермаркеты, чтобы украсть алкогольные напитки.

    Полиция применила слезоточивый газ. Это привело к мелким инцидентам и арестам возле Триумфальной арки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 07:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +706

      111ax 16 июля 2018, 09:33

      европейцы

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 июля 2018, 08:21

      Культурная и цивилизованная Европа. Что вообще в Старом свете творится? Сравните поведение французов после победы с поведением японцев после поражения. Вот где воспитание и образование на уровне.

      5
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Viper for CSKA 16 июля 2018, 12:03

      ЭЭ, Вася. Забыл как ваши в 2002 японцам проиграли и быдло стало все крушить в Москве, в т.ч. японские рестораны? Эти хоть от радости беснуются, а вы от горя, как всегда.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 16 июля 2018, 07:28

      "Дикие люди" (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 07:22

      Иначе сейчас праздновать не могут. Обязательно надо что-то разгромить, кого-то отмельдонить и т.д.

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