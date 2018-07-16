Французы разгромили супермаркеты на Елисейских полях во время празднования победы сборной на ЧМ-2018

Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

В Париже болельщики устроили празднование победы национальной команды, сообщает BFM. Во время массовых гуляний хулиганы разгромили витрины магазинов на Елисейских полях. Нарушители попытались проникнуть в супермаркеты, чтобы украсть алкогольные напитки.

Полиция применила слезоточивый газ. Это привело к мелким инцидентам и арестам возле Триумфальной арки.