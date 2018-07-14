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Черчесов: «Мое будущее? Пока не думал об этом»

14 июля 2018, 21:47
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее.

«Я пока не думал об этом и не обсуждал эту ситуацию ни с кем. Мы сядем и решим, в каком направлении будем идти дальше.

Для меня Лев – пример. При выборе молодых игроков я руководствуюсь некоторыми из его подходов. Он многое делает лучше, чем другие, но даже лучшие тренеры не выигрывают в каждом матче.

Общался ли я с ним во время ЧМ? Да, он поздравил меня с победой над Испанией», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Der Spiegel.

Черчесов прервал интервью немецкому журналу после вопроса о допинге в сборной России

Клуб из Бундеслиги интересуется Черчесовым

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (4)
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woyser
1531595076
Наhooй ты нужен пастух, пи zdooй к себе в горы вместе с Мудко!!!
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amazonaws
1531599588
Черчесов не намерен улучшать тренировочный процесс и удлинять время тренировок. Черчесов НЕ МОЖЕТ и не умеет наладить творческий профессиональный тренировочный процесс в сборной, чтобы повысить класс игры и уровень сборной! Не хватает ума и таланта. Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса. Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. Прямо пропорциональная зависимость результата от организации тренировочного процесса. Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских футболистов: - "В России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке, тогда как в Южной Америке больше работают над техникой. Когда я впервые оказался в РФПЛ, то был УДИВЛЁН некоторым вещам на тренировке." конец его цитаты. Во-первых, не футболисты уделяют, а тренеры, а игроки являются заложниками этой ПОРОЧНОЙ тренерской практики! Почему порочной??? А потому что, уделяя много времени ФИЗИКЕ, тренеры, по остаточному принципу, уделяют МИЗЕР времени технике владения мячом и тактике ведения атакующей игры. Основной упор надо делать на технике и тактике. Игроки сборной не умеют держать мяч, часто теряют его в простых ситуациях, не умеют контролировать ход игры, совершают детские ошибки в обороне. Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику. Забивай - не хочу!!! Во как! Наши игроки сами помогают сопернику забивать голы в наши ворота, а потом удивляются, почему проиграли. Это ХРОНИЧЕСКАЯ болезнь сборной при Черчесове. Во-вторых, Черчесов, при подготовке сборной, напирает на физику, а тактике и технике владения мячом, не уделяет должного внимания. Время тренировок надо удлинить и не сачковать. 70% времени на тактику и 30 на физику, из пяти часов, что отведены на тренировку ежедневно с перерывами на обед и отдых. Процент должен меняться в зависимости от времени до начала игры. Чем ближе к дню игры, тем процент времени тактики растёт, а физики падает, а за день до игры и в день игры только разминка и ни какой физики, всё внимание тактике и технике владения мячом, отработке ударов по воротам и стандартам. Желаем Черчесову больших тренерских достижений и улучшить качество тренировочного процесса. Именно от тренировочного процесса зависит результат нашей команды.
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kaa-71
1531603052
Удачи Стас
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арейская
1531611098
А как-же ЧМ 2022, это-же вы озвучили эту дату, что мы станем чемпионами? Давайте, не будем вилять, уподобляясь весам, туда-сюда, взялся за гуж, не говори что не дюж...
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