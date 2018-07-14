Черчесов: «Мое будущее? Пока не думал об этом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее.

«Я пока не думал об этом и не обсуждал эту ситуацию ни с кем. Мы сядем и решим, в каком направлении будем идти дальше.

Для меня Лев – пример. При выборе молодых игроков я руководствуюсь некоторыми из его подходов. Он многое делает лучше, чем другие, но даже лучшие тренеры не выигрывают в каждом матче.

Общался ли я с ним во время ЧМ? Да, он поздравил меня с победой над Испанией», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Der Spiegel.

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