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    Черчесов: «Мое будущее? Пока не думал об этом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее.

    «Я пока не думал об этом и не обсуждал эту ситуацию ни с кем. Мы сядем и решим, в каком направлении будем идти дальше.

    Для меня Лев – пример. При выборе молодых игроков я руководствуюсь некоторыми из его подходов. Он многое делает лучше, чем другие, но даже лучшие тренеры не выигрывают в каждом матче.

    Общался ли я с ним во время ЧМ? Да, он поздравил меня с победой над Испанией», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Der Spiegel.

    Черчесов прервал интервью немецкому журналу после вопроса о допинге в сборной России

    Клуб из Бундеслиги интересуется Черчесовым

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2018 21:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2018, 02:31

      А как-же ЧМ 2022, это-же вы озвучили эту дату, что мы станем чемпионами? Давайте, не будем вилять, уподобляясь весам, туда-сюда, взялся за гуж, не говори что не дюж...

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 15 июля 2018, 00:17

      Удачи Стас

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июля 2018, 23:19

      Черчесов не намерен улучшать тренировочный процесс и удлинять время тренировок.
      Черчесов НЕ МОЖЕТ и не умеет наладить творческий профессиональный тренировочный процесс в сборной, чтобы повысить класс игры и уровень сборной!
      Не хватает ума и таланта.
      Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от организации тренировочного процесса.
      Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнил уровень российских и южноамериканских футболистов:
      - "В России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке, тогда как в Южной Америке больше работают над техникой.
      Когда я впервые оказался в РФПЛ, то был УДИВЛЁН некоторым вещам на тренировке." конец его цитаты.
      Во-первых, не футболисты уделяют, а тренеры, а игроки являются заложниками этой ПОРОЧНОЙ тренерской практики!
      Почему порочной???
      А потому что, уделяя много времени ФИЗИКЕ, тренеры, по остаточному принципу, уделяют МИЗЕР времени технике владения мячом и тактике ведения атакующей игры.
      Основной упор надо делать на технике и тактике.
      Игроки сборной не умеют держать мяч, часто теряют его в простых ситуациях, не умеют контролировать ход игры, совершают детские ошибки в обороне.
      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику.
      Забивай - не хочу!!! Во как!
      Наши игроки сами помогают сопернику забивать голы в наши ворота, а потом удивляются, почему проиграли.

      Это ХРОНИЧЕСКАЯ болезнь сборной при Черчесове.
      Во-вторых, Черчесов, при подготовке сборной, напирает на физику, а тактике и технике владения мячом, не уделяет должного внимания.
      Время тренировок надо удлинить и не сачковать.
      70% времени на тактику и 30 на физику, из пяти часов, что отведены на тренировку ежедневно с перерывами на обед и отдых.
      Процент должен меняться в зависимости от времени до начала игры.
      Чем ближе к дню игры, тем процент времени тактики растёт, а физики падает, а за день до игры и в день игры только разминка и ни какой физики, всё внимание тактике и технике владения мячом, отработке ударов по воротам и стандартам.
      Желаем Черчесову больших тренерских достижений и улучшить качество тренировочного процесса.
      Именно от тренировочного процесса зависит результат нашей команды.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 июля 2018, 22:04

      Наhooй ты нужен пастух, пи zdooй к себе в горы вместе с Мудко!!!

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