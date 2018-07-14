Черчесов прервал интервью немецкому журналу после вопроса о допинге в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу Der Spiegel после вопроса о применении допинга российскими футболистами.

«Спросите меня о том, что доказано фактами. Тогда я отвечу», – сказал Черчесов и вышел из комнаты, где проводилось интервью.

Он не сразу согласился продолжить беседу, его нужно было уговорить вернуться в комнату.

«России не интересно, что вы думаете», – сказал Черчесов о подозрениях в употреблении допинга россиянами.