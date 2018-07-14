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    Черчесов прервал интервью немецкому журналу после вопроса о допинге в сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу Der Spiegel после вопроса о применении допинга российскими футболистами.

    «Спросите меня о том, что доказано фактами. Тогда я отвечу», – сказал Черчесов и вышел из комнаты, где проводилось интервью.

    Он не сразу согласился продолжить беседу, его нужно было уговорить вернуться в комнату.

    «России не интересно, что вы думаете», – сказал Черчесов о подозрениях в употреблении допинга россиянами.

    Источник: Goal.com

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    14.07.2018 20:41
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 10:38

      правильно поступил, зачем оправдываться и отвечать на провокации.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 10:26

      Обвинять голословно в применении допинга по меньшей мере неэтично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 15 июля 2018, 09:34

      молодец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 15 июля 2018, 08:57

      Международный олимпийский комитет запретил гороховый суп так как он содержит запрещённое вещество- пердоний, который придает игрокам ускорение и негативно влияет на бегущего сзади противника

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 15 июля 2018, 02:15

      А вы у своих спросите что они употребляли что они такой низкий результат показали!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 июля 2018, 00:31

      А я и не сомневался что чего то обожрались и бегали так особенно с хорватами. Антидопинговые службы не всесильны против новейших разработок. Доказательство - следующие чемпионаты. Пусть попробуют повторить, тогда и будем обсирать шпигель и других...

      -1
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      Рейтинг: +1426

      VSt > teodogat 15 июля 2018, 01:00

      Может всё-таки сначала пусть "Шпигель и другие" что-нибудь докажут, прежде чем, как ты выразился "обсирать" наших? А то логика странная - пусть нас ещё 4 года "обсирают", а мы должны будем побегать через 4 года, чтобы в чём-то оправдаться

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 июля 2018, 22:54

      Просто Черчес устал....затрахался в последние дни....
      а на вопрос о допинге ,надо было сказать,что
      в команде только один допинг : водка с томатным соком))

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 июля 2018, 22:20

      Уж если стал уходить, то надо было уйти, а не вести себя, как обиженка.
      Задали вопрос - ответь оригинально. Не можешь оригинально - скажи, что на такие темы не ведёшь беседы. Ответов куча. А вот вести себя так, будто тебя обидели, а потом извинились и ты поплыл - не достойно тренера сборной.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 июля 2018, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы его папа кое-что прервал :)

      -4
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > la verdad 14 июля 2018, 23:22

      Лучше бы твоя мама кое что сделала в свое время после папы твоего !

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июля 2018, 21:42

      Черчесов хам и зазнавшийся павлин (( Не мешало бы поучиться хорошим манерам !

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