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    ФИФА не будет наказывать Виду за второе видео со словами «Слава Украине»

    ФИФА не накажет защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за второе видео, на котором футболист произносит фразу «Слава Украине».

    После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) футболист опубликовал ролик, на котором сказал «Слава Украине». Позднее в сети обнаружилось еще одно видео защитника с аналогичным лозунгом.

    «Глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», – говорится в сообщении ФИФА.

    Источник: Twitter

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    14.07.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 июля 2018, 17:12

      Нас украина уважает слова та на русском произнёс а не на украинском или хорватском

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > Вот оно чё Михалыч 14 июля 2018, 18:24

      Если судить по флагам, то в украине 50% голубых, а в казахстане почти 100% голубых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > Вот оно чё Михалыч 14 июля 2018, 18:48

      Это ты так шифруешься, чтобы в казахстане не узнали твою ориентацию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 июля 2018, 16:48

      Нашего футболиста бы разорвали в клочья. Ну, да Бог с ним, извинился и то хорошо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > Антибиотик 14 июля 2018, 18:03

      Ваш футболист т-щ ,всё больше на мельдонии специлизируется,ему не до политических кричалок...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 июля 2018, 16:19

      эта тема для Дитера, который очень болен

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 14 июля 2018, 16:11

      Надоели уже мусолить эту тему....))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 14 июля 2018, 16:06

      Пора Всем "завязывать" с этой темой (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 14 июля 2018, 16:05

      Кто такая Фифа?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 июля 2018, 16:03

      Остро умно

      1
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