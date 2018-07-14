ФИФА не будет наказывать Виду за второе видео со словами «Слава Украине»

ФИФА не накажет защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за второе видео, на котором футболист произносит фразу «Слава Украине».

После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) футболист опубликовал ролик, на котором сказал «Слава Украине». Позднее в сети обнаружилось еще одно видео защитника с аналогичным лозунгом.

«Глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», – говорится в сообщении ФИФА.