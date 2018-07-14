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  • ФИФА не будет наказывать Виду за второе видео со словами «Слава Украине»

ФИФА не будет наказывать Виду за второе видео со словами «Слава Украине»

14 июля 2018, 15:59
11

ФИФА не накажет защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за второе видео, на котором футболист произносит фразу «Слава Украине».

После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) футболист опубликовал ролик, на котором сказал «Слава Украине». Позднее в сети обнаружилось еще одно видео защитника с аналогичным лозунгом.

«Глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», – говорится в сообщении ФИФА.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Хорватия Вида Домагой
Комментарии (11)
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сапёр75
1531573434
Остро умно
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kella
1531573545
Кто такая Фифа?
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ВетеR
1531573591
Пора Всем "завязывать" с этой темой (((
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_Marqella_
1531573889
Надоели уже мусолить эту тему....))
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Project Бабангида
1531574387
эта тема для Дитера, который очень болен
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Антибиотик
1531576099
Нашего футболиста бы разорвали в клочья. Ну, да Бог с ним, извинился и то хорошо.
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Жёлто-синий
1531577556
Нас украина уважает слова та на русском произнёс а не на украинском или хорватском
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