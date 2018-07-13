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    «Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

    Стали известны причины увольнения из «Челси» главного тренера Антонио Конте, о котором было объявлено сегодня.

    Клуб решил расстаться с итальянцем из-за его отдаления от некоторых футболистов и полный разрыв связей с правлением.

    Лондонцы намерены открыть дело против итальянца. Ключевым основанием станет поступок Конте в отношении нападающего Диего Косты в июне прошлого года. Тогда специалист с помощью СМС уведомил испанца, что тот больше не входит в его планы. Адвокаты Конте будут оспаривать претензии «Челси» и уже начали работу по обеспечению выплаты ему компенсации в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за оставшийся год по трехлетнему контракту.

    «Челси» неоднократно пытался прийти к согласованному соглашение с Конте этим летом. Но стороны так и не смогли договориться ни по финансовым выплатам, ни по запланированным датам платежей.

    Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, выиграв с командой АПЛ и Кубок Англии.

    Источник: Skysports

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    13.07.2018 17:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 13 июля 2018, 20:36

      что он должен был делать? лизать жопы функционерам и игрокам? после подобного нормальный тренер в челси не пойдет

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Дон_Шип 13 июля 2018, 20:43

      Коста ему АПЛ принес а он его за борт видимо само отценку свою переотценил

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 июля 2018, 20:03

      почему тогда сразу в суд не подали, а ждали когда он еще кубок выйграет...непонятно

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 июля 2018, 19:56

      Ну уволили, судиться лишнее..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 19:20

      Не знаю как у них разрешаются трудовые споры при увольнении, но адвокаты с обеих сторон хорошо заработают.

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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 июля 2018, 19:18

      Верните тогда Косту! Уё би щ ное руководство!!! Раз слили Конте!!! Сколько можно менять тренеров! Разу уж Конте слил Косту, оставили бы Конте доработать контракт! Как никак он выиграл АПЛ И Кубок! Слили Конте Верните Косту! Морату заверните и отдайте кому нибудь это бревно и верните Батшуайи

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 17:53

      Рома злится...

      1
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