«Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

Стали известны причины увольнения из «Челси» главного тренера Антонио Конте, о котором было объявлено сегодня.

Клуб решил расстаться с итальянцем из-за его отдаления от некоторых футболистов и полный разрыв связей с правлением.

Лондонцы намерены открыть дело против итальянца. Ключевым основанием станет поступок Конте в отношении нападающего Диего Косты в июне прошлого года. Тогда специалист с помощью СМС уведомил испанца, что тот больше не входит в его планы. Адвокаты Конте будут оспаривать претензии «Челси» и уже начали работу по обеспечению выплаты ему компенсации в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за оставшийся год по трехлетнему контракту.

«Челси» неоднократно пытался прийти к согласованному соглашение с Конте этим летом. Но стороны так и не смогли договориться ни по финансовым выплатам, ни по запланированным датам платежей.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, выиграв с командой АПЛ и Кубок Англии.