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  • «Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

«Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

13 июля 2018, 17:52
7

Стали известны причины увольнения из «Челси» главного тренера Антонио Конте, о котором было объявлено сегодня.

Клуб решил расстаться с итальянцем из-за его отдаления от некоторых футболистов и полный разрыв связей с правлением.

Лондонцы намерены открыть дело против итальянца. Ключевым основанием станет поступок Конте в отношении нападающего Диего Косты в июне прошлого года. Тогда специалист с помощью СМС уведомил испанца, что тот больше не входит в его планы. Адвокаты Конте будут оспаривать претензии «Челси» и уже начали работу по обеспечению выплаты ему компенсации в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за оставшийся год по трехлетнему контракту.

«Челси» неоднократно пытался прийти к согласованному соглашение с Конте этим летом. Но стороны так и не смогли договориться ни по финансовым выплатам, ни по запланированным датам платежей.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года, выиграв с командой АПЛ и Кубок Англии.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (7)
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KOLBIS
1531493616
Рома злится...
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Yurini
1531498726
Верните тогда Косту! Уё би щ ное руководство!!! Раз слили Конте!!! Сколько можно менять тренеров! Разу уж Конте слил Косту, оставили бы Конте доработать контракт! Как никак он выиграл АПЛ И Кубок! Слили Конте Верните Косту! Морату заверните и отдайте кому нибудь это бревно и верните Батшуайи
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Рубик Докоян
1531498813
Не знаю как у них разрешаются трудовые споры при увольнении, но адвокаты с обеих сторон хорошо заработают.
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Таганский
1531501002
Ну уволили, судиться лишнее..
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Berikosha
1531501413
почему тогда сразу в суд не подали, а ждали когда он еще кубок выйграет...непонятно
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Дон_Шип
1531503364
что он должен был делать? лизать жопы функционерам и игрокам? после подобного нормальный тренер в челси не пойдет
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