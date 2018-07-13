Тилеманс – о затяжках времени Мбаппе: «Он хотел победы, как и мы»

Тянуть время нужно по правилам. Играйте так, чтобы соперник не мог забрать у вас мяч на футбольном поле, а не за его пределами. Вообще, я был удивлён, что судья свистнул окончание игры ровно через 6 добавленных минут, потому что половину из них французы тупо оттягивали, не давая ввести мяч в игру.
Полузащитник «Монако» и сборной Бельгии Юри Тилеманс с пониманием отнесся к затяжкам времени со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 (0:1).
«Мбаппе хороший футболист. Он очень молод и не задумывался особо о том, что делает.
Когда остается так мало времени, а вы близки к финалу чемпионата мира, понятно, что нужно потянуть время. Он хотел победы, как и любой в этой ситуации, как и мы.
Да, нас расстроили эти затяжки времени. Но я не вижу в его действиях особой проблемы. Мы сделали все, чтобы победить, но французы отлично защищались.
Жаль, что полуфинал не получился более открытым, но уже ничего нельзя изменить», – цитирует Тилеманса AFP.