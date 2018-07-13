Тилеманс – о затяжках времени Мбаппе: «Он хотел победы, как и мы»

Полузащитник «Монако» и сборной Бельгии Юри Тилеманс с пониманием отнесся к затяжкам времени со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 (0:1).

«Мбаппе хороший футболист. Он очень молод и не задумывался особо о том, что делает.

Когда остается так мало времени, а вы близки к финалу чемпионата мира, понятно, что нужно потянуть время. Он хотел победы, как и любой в этой ситуации, как и мы.

Да, нас расстроили эти затяжки времени. Но я не вижу в его действиях особой проблемы. Мы сделали все, чтобы победить, но французы отлично защищались.

Жаль, что полуфинал не получился более открытым, но уже ничего нельзя изменить», – цитирует Тилеманса AFP.