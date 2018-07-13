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    Тилеманс – о затяжках времени Мбаппе: «Он хотел победы, как и мы»

    Полузащитник «Монако» и сборной Бельгии Юри Тилеманс с пониманием отнесся к затяжкам времени со стороны форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинальном матче чемпионата мира-2018 (0:1).

    «Мбаппе хороший футболист. Он очень молод и не задумывался особо о том, что делает.

    Когда остается так мало времени, а вы близки к финалу чемпионата мира, понятно, что нужно потянуть время. Он хотел победы, как и любой в этой ситуации, как и мы.

    Да, нас расстроили эти затяжки времени. Но я не вижу в его действиях особой проблемы. Мы сделали все, чтобы победить, но французы отлично защищались.

    Жаль, что полуфинал не получился более открытым, но уже ничего нельзя изменить», – цитирует Тилеманса AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 июля 2018, 11:30

      Тянуть время нужно по правилам. Играйте так, чтобы соперник не мог забрать у вас мяч на футбольном поле, а не за его пределами. Вообще, я был удивлён, что судья свистнул окончание игры ровно через 6 добавленных минут, потому что половину из них французы тупо оттягивали, не давая ввести мяч в игру.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 10:29

      Тянуть время можно по разному. Раньше, когда можно было пасовать вратарю, а воротник был не ограничен в шагах, то игру такой команды и вратаря трибуны дружно освистывали как и перепасовку друг другу поперёк поля и назад вратарю. Теперь появилось много "артистов" на футбольном поле, устраивающих театр мимики и жеста.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 10:18

      Судья так не думал...

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