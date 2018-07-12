Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лодыгин: «У «Зенита» нет времени, чтобы набирать форму. Надо сразу бежать в гору»

Лодыгин: «У «Зенита» нет времени, чтобы набирать форму. Надо сразу бежать в гору»

12 июля 2018, 23:41
4

Вратарь «Зенита» Юрий Ладыгин поделился мнением о работе бывшего главного тренера команды Роберто Манчини.

– Чем вам запомнился Манчини?

– Утренними тренировками в дни матчей! У него своя специфика, он эмоциональный человек, сильный тактик. Не сказал бы, что что-то было плохо. Все было нормально, просто в какой-то момент не получилось. В команде все было спокойно, ничего страшного не происходило.

Мы готовились к каждому матчу, тренер давал установку, мы разбирали игры. Но, как вы понимаете, «Зенит» практически полностью поменялся, а такой дисбаланс – это сложно.

У такого клуба, как «Зенит», нет времени, чтобы набрать форму, сыграться… Тебе надо сразу бежать в гору и подниматься как можно выше. И никто не будет ждать.

– Манчини требовал от вратарей что-то особенное?

– Я бы не сказал, нет. Он практически никогда и ничем не забивал вратарям голову и позволял нам делать то, что мы умеем, – быть там, где надо, играть надежно, ловить то, что необходимо.

Ничего сверхъестественного не просил, и это хорошо. Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от тренера. Он оставлял это Баттаре и Бирюкову.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Манчини Роберто
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1531431553
Без набранной формы побежать можно, но вряд ли далеко убежишь...
Ответить
Мары
1531447354
Умный в гору не пойдёт Умный гору обойдёт.
Ответить
KOLBIS
1531456055
И чем выше от футбольного поля и от соперника,тем лучше,добавил Юрий, встав утром на весы...
Ответить
polt
1531475913
Ну-ну, будем посмотреть на ненабравшего форму и несыгранного Зенита. Удачи Семаку на новом поприще.
Ответить
Главные новости
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
3
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Все новости
Все новости
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
1
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
3
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+