Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лодыгин: «У «Зенита» нет времени, чтобы набирать форму. Надо сразу бежать в гору»

    Вратарь «Зенита» Юрий Ладыгин поделился мнением о работе бывшего главного тренера команды Роберто Манчини.

    – Чем вам запомнился Манчини?

    – Утренними тренировками в дни матчей! У него своя специфика, он эмоциональный человек, сильный тактик. Не сказал бы, что что-то было плохо. Все было нормально, просто в какой-то момент не получилось. В команде все было спокойно, ничего страшного не происходило.

    Мы готовились к каждому матчу, тренер давал установку, мы разбирали игры. Но, как вы понимаете, «Зенит» практически полностью поменялся, а такой дисбаланс – это сложно.

    У такого клуба, как «Зенит», нет времени, чтобы набрать форму, сыграться… Тебе надо сразу бежать в гору и подниматься как можно выше. И никто не будет ждать.

    – Манчини требовал от вратарей что-то особенное?

    – Я бы не сказал, нет. Он практически никогда и ничем не забивал вратарям голову и позволял нам делать то, что мы умеем, – быть там, где надо, играть надежно, ловить то, что необходимо.

    Ничего сверхъестественного не просил, и это хорошо. Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от тренера. Он оставлял это Баттаре и Бирюкову.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 июля 2018, 12:58

      Ну-ну, будем посмотреть на ненабравшего форму и несыгранного Зенита. Удачи Семаку на новом поприще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 07:27

      И чем выше от футбольного поля и от соперника,тем лучше,добавил Юрий, встав утром на весы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июля 2018, 05:02

      Умный в гору не пойдёт
      Умный гору обойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 00:39

      Без набранной формы побежать можно, но вряд ли далеко убежишь...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11