Лодыгин: «У «Зенита» нет времени, чтобы набирать форму. Надо сразу бежать в гору»

Вратарь «Зенита» Юрий Ладыгин поделился мнением о работе бывшего главного тренера команды Роберто Манчини.

– Чем вам запомнился Манчини?

– Утренними тренировками в дни матчей! У него своя специфика, он эмоциональный человек, сильный тактик. Не сказал бы, что что-то было плохо. Все было нормально, просто в какой-то момент не получилось. В команде все было спокойно, ничего страшного не происходило.

Мы готовились к каждому матчу, тренер давал установку, мы разбирали игры. Но, как вы понимаете, «Зенит» практически полностью поменялся, а такой дисбаланс – это сложно.

У такого клуба, как «Зенит», нет времени, чтобы набрать форму, сыграться… Тебе надо сразу бежать в гору и подниматься как можно выше. И никто не будет ждать.

– Манчини требовал от вратарей что-то особенное?

– Я бы не сказал, нет. Он практически никогда и ничем не забивал вратарям голову и позволял нам делать то, что мы умеем, – быть там, где надо, играть надежно, ловить то, что необходимо.

Ничего сверхъестественного не просил, и это хорошо. Как вратарь я не чувствовал какого-либо давления от тренера. Он оставлял это Баттаре и Бирюкову.