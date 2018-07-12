Новичок «Барселоны» Артур: «Моя детская мечта осуществилась»

Новичок «Барселоны» полузащитник Артур Рамос счастлив оказаться в составе каталонского клуба, куда он перебрался из «Гремио».

«Я очень счастлив. Это моя детская мечта, которая наконец-то осуществилась.

Всегда мечтал о том, чтобы надеть футболку «Барселоны». Сегодня настал этот день.

«Барселона» — настоящий клуб-чемпион. Моя цель здесь – выиграть как можно больше трофеев. Клуб этого заслуживает.

Постараюсь помочь новым партнерам побеждать. Об этом мечтает любой футболист в мире. Быть частью лучшего клуба, где играют лучшие футболисты — настоящая привилегия. Этому можно только порадоваться», — сказал Артур.

Футболист подписал шестилетний контракт с «Барселоной». Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, 9 миллионов – в качестве бонусов.