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    Новичок «Барселоны» Артур: «Моя детская мечта осуществилась»

    Новичок «Барселоны» полузащитник Артур Рамос счастлив оказаться в составе каталонского клуба, куда он перебрался из «Гремио».

    «Я очень счастлив. Это моя детская мечта, которая наконец-то осуществилась.

    Всегда мечтал о том, чтобы надеть футболку «Барселоны». Сегодня настал этот день.

    «Барселона» — настоящий клуб-чемпион. Моя цель здесь – выиграть как можно больше трофеев. Клуб этого заслуживает.

    Постараюсь помочь новым партнерам побеждать. Об этом мечтает любой футболист в мире. Быть частью лучшего клуба, где играют лучшие футболисты — настоящая привилегия. Этому можно только порадоваться», — сказал Артур.

    Футболист подписал шестилетний контракт с «Барселоной». Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, 9 миллионов – в качестве бонусов.

    Источник: ФК «Барселона»

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    12.07.2018 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 16:36

      Ой, парень, не подведи. Сейчас у клуба такая рисковая политика, что хватит провалов уже.

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