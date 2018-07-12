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    Динь хочет уйти из «Барселоны»

    Защитник Люка Динь готов покинуть «Барселону». Футболиста не устраивает положение в команде и малое количество игрового времени по итогам минувшего сезона.

    Руководство клуба готово продать 24-летнего француза. Сейчас «Барселона» рассматривает возможные варианты трудоустройства игрока, ожидая подходящее предложение.

    Ранее стало известно, что испанский клуб рассматривает возможность включения Диня в сделку по приобретению полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.

    Динь перешел в «Барселону» летом 2016 года из «ПСЖ». Он обошелся каталонцам в 16 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    12.07.2018 10:52
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