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    Сальгадо: «Головин идеально подошел бы для игры «Реала»

    Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отлично вписался бы в игру мадридского клуба.

    «Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

    Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня. И, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала».

    У него все впереди. Александр – очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», – сказал Сальгадо.

    На ЧМ-2018 Головин принял участие в четырех матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2018 12:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 июля 2018, 16:40

      Есть такая команда. Тоттенхем называется. Самое то для Головина.
      Очень хорошо бы и в Ювентусе было. "Старая сеньора".
      Там старенький дедушко на наконечнике буде. Под него очень молодые бегунки-прыгунки нужны. Одного Дибалы мало будет.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июля 2018, 15:46

      В реале Черышев не заиграл, Головину тоже не судьба. Нужно идти туда где можно будет развиваться в основе!
      Вот Ювентус уже нашел Головину замену. Не самая конечно лучшая, но думаю справится :)

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > panmon 11 июля 2018, 16:43

      Черышев не заиграл в Реале по слабости характера и здоровья. Головин в этом плане совсем другой. И амбиций у него почти как у Дзюбиньо.
      Может статься что именно Головин больше всего в серьезном забугорном клубе добьется. Опять же, по кабакам точно шляться не будет аки всем известный чипсоед.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Дедуктор 11 июля 2018, 18:38

      Чем же он другой? Неужели 2 раза в неделю играет весь год? Черышев вон тоже в середняках отличную игру показывал а как в Реале - так на скамейке (ну если не травмы, которые вероятно от физ подготовки)
      Не могут наши из себя максимум выжимать в таких условиях. Пусть сначала в середняк какой едет где можно иногда и в пол-силы играть

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 11 июля 2018, 12:46

      Лучше в основу Арсенала чем в условный челси, реал или барселону

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 12:30

      От всех этих хвалебных речей из разных уст цена на него не возрастёт. Все понимают, что игрок из РФПЛ, тем более молодой хоть и талантливый это значительный риск, чем удача.

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 11 июля 2018, 12:25

      Ну хз. Головина Ливерпуль за 160 миллионов не купит)

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