Сальгадо: «Головин идеально подошел бы для игры «Реала»

Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отлично вписался бы в игру мадридского клуба.

«Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня. И, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала».

У него все впереди. Александр – очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», – сказал Сальгадо.

На ЧМ-2018 Головин принял участие в четырех матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.