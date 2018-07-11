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Сальгадо: «Головин идеально подошел бы для игры «Реала»

11 июля 2018, 12:14
7

Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо уверен, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин отлично вписался бы в игру мадридского клуба.

«Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение.

Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня. И, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского «Реала».

У него все впереди. Александр – очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее», – сказал Сальгадо.

На ЧМ-2018 Головин принял участие в четырех матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал ЦСКА Сальгадо Мичел Головин Александр
Комментарии (7)
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A-Den
1531301107
Ну хз. Головина Ливерпуль за 160 миллионов не купит)
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Рубик Докоян
1531301435
От всех этих хвалебных речей из разных уст цена на него не возрастёт. Все понимают, что игрок из РФПЛ, тем более молодой хоть и талантливый это значительный риск, чем удача.
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Dr Metal
1531302409
Лучше в основу Арсенала чем в условный челси, реал или барселону
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panmon
1531313209
В реале Черышев не заиграл, Головину тоже не судьба. Нужно идти туда где можно будет развиваться в основе! Вот Ювентус уже нашел Головину замену. Не самая конечно лучшая, но думаю справится :)
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Дедуктор
1531316408
Есть такая команда. Тоттенхем называется. Самое то для Головина. Очень хорошо бы и в Ювентусе было. "Старая сеньора". Там старенький дедушко на наконечнике буде. Под него очень молодые бегунки-прыгунки нужны. Одного Дибалы мало будет.
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