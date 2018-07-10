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  • Черчесов: «Это я виноват, что у Смолова не сложился чемпионат мира-2018»

Черчесов: «Это я виноват, что у Смолова не сложился чемпионат мира-2018»

10 июля 2018, 19:05
41

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, турнир у краснодарца не сложился.

«Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но по той или иной причине сейчас у него не сложилось. Хотя он всe равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фeдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.

Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся. После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.

Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошeл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», – сказал тренер в эфире RT.

Перед чемпионатом мира-2018 Смолов говорил, что желает уехать в Европу.

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dddolphin
1531238911
Черчесов даже после вылета с ЧМ не перестает удивлять.. :)
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kvm
1531239467
Да, забыл ему сиську перед матчем дать...
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вместе с ЦСКА
1531241619
Это его первый чемпионат мира.... И ПОСЛЕДНИЙ!!!!!!!!
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Вомбат
1531241628
Хорошо, что признал это, Станислав Саламович. Теперь сделай выводы и помоги Смолову осознать, что он играет не за себя, а за большую страну. И чтобы в важных играх такого Смолова мы больше не видели.
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MaxRnD
1531241711
Да чтоб я так жил - о6гадился и ни в чём, оказывается, не виноват ! PS Проспавшись, после грандиозной пьянки, барин обнаруживает на себе испачканное г*ном исподнее Слуга тут же нашёлся: - Барин, да это ж вам поручик негодяй вчера в штаны нас*ал
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m40
1531242283
На самом деле Черчесов всё правильно сделал- начальник отвечает за подчиненного. А по поводу присутствия Смолова в команде- ну кто же, как не он? Кокорин сломался. А Чалове пока слишком молод, нестабилен и только весной у него пошло. Вот сколько бы было ору, если бы Смолова не взяли. А у Чалова, надеюсь, свои чемпионаты еще впереди.
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Max Bobr
1531244251
Молодца, смягчает удар, не дает парню зашиться в себе!
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Yev
1531244612
По-мужски взвешенно и откровенно. Еще раз спасибо тренер за игру сборной!!! Россия - вперёд!!!
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Рубик Докоян
1531246330
Ну и ладушки. Пусть это не будут дежурные слова. А все сделают вывод и про анализируют почему не у всех футболистов пошла игра и не все были готовы и встроились в командные действия.
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Zenmaster
1531255641
Всё у Федюши с психикой в порядке -- он пеналь вышел пробивать , видя себя на обложках глянцевых журналов -- " паненку " решил исполнить как сам Паненка , Тотти , Зидан , Пирло , Месси !!! Они то звёзды , а он просто Федька -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ и как выяснилось ПОНТОВОЗ !!! И некуй его жалеть -- лишил страну полуфинала -- ИГРОЧИШКА Х..ЕВ !!!
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