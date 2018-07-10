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    Черчесов: «Это я виноват, что у Смолова не сложился чемпионат мира-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, турнир у краснодарца не сложился.

    «Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но по той или иной причине сейчас у него не сложилось. Хотя он всe равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фeдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.

    Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся. После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.

    Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошeл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», – сказал тренер в эфире RT.

    Перед чемпионатом мира-2018 Смолов говорил, что желает уехать в Европу.

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 19:05
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +77

      Ляба 13 июля 2018, 18:03

      Так то и Фернандес не попал по воротам...Конечно благодаря ему, вышли на пенальти, спору нет...но по воротам то он не попал...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 10:09

      Хорошо что часть вины Черчесов все же взял на себя.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 июля 2018, 01:23

      Тренер !!! А ты знал, что Федя гламурит? Что снимается в тренировочное время для глянца ? Ты давал ему разрешение ? Или у него были особые привилегии ? Снялся с Алвесом и уже звезда ? Только вроде стали поднимать свой рейтинг и бац, Федя нарисовался. А мы не ждали. Дзюба воскрес из небытия, встал с колен, а Федя присел с Водяновой и кажется на всегда

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 июля 2018, 23:47

      Всё у Федюши с психикой в порядке -- он пеналь вышел пробивать , видя себя на обложках глянцевых журналов -- " паненку " решил исполнить как сам Паненка , Тотти , Зидан , Пирло , Месси !!! Они то звёзды , а он просто Федька -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ и как выяснилось ПОНТОВОЗ !!! И некуй его жалеть -- лишил страну полуфинала -- ИГРОЧИШКА Х..ЕВ !!!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 10 июля 2018, 23:25

      Смолов и Дзюба единственные нападающие в сборной были. Ну не один так другой нормально сыграл. Хуже было если бы оба плохо сыграли бы. Так что лучше так)) Конечно хреново что Смолов не забил с пенальти хорватам, но уже проехали. Спасибо сборной за праздник, все молодцы)))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 10 июля 2018, 22:58

      Ключевая фраза: Я виноват (говоря о Смолове)
      Значитса Что?
      Признал все-таки ,хоть таким макаром,что все же, крашеный-синяк накосячил....
      А то ,можно подумать,там у них все прям - один за всех и тд...

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      Рейтинг: +2078

      upiter622 10 июля 2018, 22:57

      Как я и говорил,цена ему в 500 рублей!

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      Рейтинг: +143

      kepим 10 июля 2018, 22:16

      Уевый ты тренер

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 июля 2018, 22:06

      Неудачна игра Смолова на ЧМ закрыла ему в этом году Европу, но в РФПЛ он остается и теперь вновь ему нужно доказывать свой уровень.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 июля 2018, 21:15

      Усатый черт не сумел найти Феде правильное применение.

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