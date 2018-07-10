Черчесов: «Это я виноват, что у Смолова не сложился чемпионат мира-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, турнир у краснодарца не сложился.

«Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но по той или иной причине сейчас у него не сложилось. Хотя он всe равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фeдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.

Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся. После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.

Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошeл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», – сказал тренер в эфире RT.

Перед чемпионатом мира-2018 Смолов говорил, что желает уехать в Европу.

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