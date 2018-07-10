Черчесов: «Это я виноват, что у Смолова не сложился чемпионат мира-2018»

Так то и Фернандес не попал по воротам...Конечно благодаря ему, вышли на пенальти, спору нет...но по воротам то он не попал...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своего форварда Федора Смолова на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, турнир у краснодарца не сложился.
«Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но по той или иной причине сейчас у него не сложилось. Хотя он всe равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фeдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.
Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся. После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.
Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошeл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», – сказал тренер в эфире RT.
Перед чемпионатом мира-2018 Смолов говорил, что желает уехать в Европу.
Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь